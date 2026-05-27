Cartier Women’s Initiative เปิดตัวสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของ 5 ผู้ประกอบการหญิงไทย ผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลง

ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Cartier Women’s Initiative (CWI) โครงการระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของโครงการ ปีนี้จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลประจำปี 2026 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 พร้อมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2027 ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ www.cartierwomensinitiative.com
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ ภายใต้แนวคิด “WOMEN LIGHTING THE PATH” เพื่อสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่ผู้ประกอบการหญิงได้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆ เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ฉายนำทางให้กับอนาคต คาร์เทียร์ ประเทศไทย เปิดตัวสารคดีสั้น “Cartier Women’s Initiative Docuseries” ถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางของ 5 ผู้ประกอบการหญิงไทยจาก 5 ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จุดเปลี่ยนสำคัญที่จุดประกายความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การริเริ่มสร้างธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดการใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ผู้หญิงทั้ง 5 คนต่างเลือกก้าวเดินบนเส้นทางที่ท้าทาย เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และสะท้อนพลังของผู้หญิงที่สามารถจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบตัว
Cartier Women's Initiative Docuseries พร้อมให้รับชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทยอยออกตามลำดับ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ประกอบการหญิงทั้ง 5 คน
๐ แพรรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์ ผ่านทาง Instagram Account @pearypie ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โดยสามารถรับชม Docuseries และภาพเบื้องหลังการถ่ายทำได้แล้ว ผ่าน link ดังนี้:
Docuseries: Instagram, Facebook และ TikTok
ภาพเบื้องหลัง: Instagram, Facebook และ TikTok
๐ เอิร์น-อรนภัส บุญอนันตพัฒน์ ผ่านทาง Instagram Account @niranwreath และ @earn.onp ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
๐ เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ ผ่านทาง Instagram Account @toeyjarinporn และ @toeyjarinofficial ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569
๐ ณัฐ-ภัทรพร สาลีรัฐวิภาค ผ่านทาง Instagram Account @baankerd.bkk และ @natsalirath ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
๐ เชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ผ่านทาง Instagram Account @cherrykhemupsorn ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
๐ และวิดีโอรวมผู้ประกอบการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ผ่านทาง Instagram Account ของผู้ประกอบการหญิงทั้ง 5 คน ./