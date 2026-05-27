TCMA ผนึกจุฬาฯ ผนวกพันธมิตรไทย–แคนาดา วางรากฐานอุตฯ คาร์บอนต่ำ มุ่งเป้า Net Zero 2050

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคน โดยการสนับสนุนจากพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาและทดลองเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนในพื้นที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ก่อนต่อยอดสู่การใช้งานในระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาเชิงนโยบาย นับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของประเทศ และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero 2050
นายสุรชัย นิ่มละออ นายก TCMA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของภาคอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อน Climate Commitment ผ่านกลไก Public–Private Partnership (PPP) ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาครัฐ และพันธมิตรระหว่างประเทศ ได้แก่ ECCC, UNIDO และ GCCA เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวทาง Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap “ความร่วมมือกับจุฬาฯ เป็นการยกระดับสู่แพลตฟอร์มระยะยาว ตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ การเตรียมบุคลากร ไปจนถึงการทดลองเทคโนโลยีในระดับนำร่อง โดยต่อยอดผ่านผู้เชี่ยวชาญแคนาดา และการทดสอบจริงในสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางที่ขยายผลได้ในระดับอุตสาหกรรม” นายสุรชัย กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะ Strategic Knowledge Partner ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การใช้งานจริง พร้อมพัฒนา “Green Talent” รองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรม
“จุฬาฯ มุ่งให้ความร่วมมือนี้เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างฐานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ควบคู่การพัฒนากำลังคน เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่าน และสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวในระยะยาว” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว
นางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กล่าวว่า แคนาดายินดีสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติ และความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 65 ปีระหว่างสองประเทศ
“ความร่วมมือนี้ครอบคลุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงสู่การทดลองและใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนวัตกรรมและการใช้งาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” เอกอัครราชทูตปิง กล่าว
ด้านภาครัฐ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นภาคส่วนสำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero 2050 ควบคู่กับการเสริมสร้าง Climate Resilience
“ความร่วมมือนี้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการเชื่อมโครงการสู่ระดับประเทศ โดยใช้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์เป็นฐานทดลองและพัฒนา เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถต่อยอดสู่การกำหนดนโยบายและขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.พิรุณ กล่าว
นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับนโยบาย “One MIND อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว” ที่บูรณาการการกำกับดูแลควบคู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
“กรมฯ พร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือนี้พัฒนาเป็นต้นแบบที่ขยายผลได้ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายธีรทัศน์ กล่าว
ดร.ชนะ ภูมี นายกกิตติมศักดิ์ TCMA และประธานสภาผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน (AFCM) กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่ “ต้นแบบของภูมิภาค” ด้านการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม
“การบูรณาการความร่วมมือผ่าน PPP ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และกำลังคน ตั้งแต่นโยบายถึงการทดลองจริง จะเป็นรากฐานของ Low-Carbon Industrial Ecosystem และยกระดับสู่ต้นแบบเชิงระบบที่สามารถขยายผลได้” ดร.ชนะ กล่าว
ความร่วมมือนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของไทย โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กำลังคน และนโยบาย เข้าสู่การใช้งานจริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เสริมสร้าง Climate Resilience และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในบริบทเศรษฐกิจโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น