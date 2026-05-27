ยูนิโคล่ x Save the Children Thailand สร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพให้เยาวชน

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก นำกำไรจากการจำหน่ายเสื้อยืดสันติภาพในโปรเจกต์ PEACE FOR ALL เพื่อใช้สนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ผ่านการร่วมมือกับมูลนิธิ เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children Thailand) ภายใต้โครงการ ACHIEVE (อาชีพ) เสริมพลังเยาวชน มุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในชุมชนคลองเตยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ โดยยูนิโคล่ ร่วมกับพนักงานจากร้านยูนิโคล่ เทอร์มินอล21 อโศก จำนวน 32 คน และเซฟ เดอะ ชิลเดรน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงจากพนักงานยูนิโคล่ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน
ภายในงาน เยาวชนได้ทำความรู้จักกับอาชีพต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม รวมถึงรับฟังการแนะนำหน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัทยูนิโคล่ นอกจากนี้ พนักงานยังได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงมุมมอง และเป้าหมายในการทำงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนในโครงการได้เปิดมุมมองด้านการประกอบอาชีพ และเกิดแรงบันดาลใจในการตามความฝันของตนเอง ในขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรม RE.UNIQLO Workshop ดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าใช้แล้วเป็นกระเป๋าผ้าใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องความยั่งยืน และการใช้ประโยชน์จากเสื้อผ้าให้ยาวนานมากขึ้น
โครงการ ACHIEVE (อาชีพ) เสริมพลังเยาวชน มุ่งสู่ความยั่งยืน เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลให้เยาวชนจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะในการประกอบอาชีพ โดยข้อมูลจาก UNICEF ในปี 2023 พบว่ามีเยาวชนไทยช่วงอายุ 15–24 ปี ถึง 1.4 ล้านคน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือการทำงาน (NEET)1 ขณะที่ข้อมูลจากผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2568 ระบุว่ามีเด็กในกรุงเทพฯ หลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 92,000 คน2 ยูนิโคล่จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และได้นำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL จำนวน 60 ล้านเยน บริจาคให้กับ เซฟ เดอะ ชิลเดรน เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนในชุมชนคลองเตยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โปรเจกต์ PEACE FOR ALL นำเงินบริจาคมาสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำอย่างยั่งยืน โครงการนี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้เด็ก ๆ มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเริ่มต้นประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดในอนาคต ช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับแผนการดำเนินงานได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 300 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2571) ซึ่งในปีแรกมีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 100 คน โดยทุกคนจะได้รับการดูแลภายใต้กรอบการพัฒนาที่ครบวงจร ตั้งแต่การอบรมทักษะสายอาชีพ การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น การให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพอย่างใกล้ชิด ตลอดไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ได้ฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน