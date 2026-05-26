“พลอย-เฌอมาลย์” บอกชัด ! นักดำน้ำไม่เอาแลนด์บริดจ์

ในงาน Thailand Dive Expo (TDEX) 2026 ที่พาทุกคนไปรู้จักโลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์ของโปรทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเมื่อวานนี้ (24 พ.ค.2569) ได้มีดารานักแสดงชื่อดังอย่าง "พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์" ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำน้ำมาร่วมเสวนาในประเด็น โครงการแลนด์บริดจ์
•เธอได้ประกาศจุดยืนต่อสาธารณะ ว่าไม่อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้น
พลอย บอกว่าในการตัดสินใจเที่ยว เธอให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการ “พลอยเป็นคนรักธรรมชาติและใส่ใจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งได้มาเป็นนักดำน้ำ เราได้มารู้อะไรมากมาย พอเราได้มีประสบการณ์ดำน้ำจริงๆแล้ว ก็รู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและน่าห่วงแหนมาก”
เมื่อพูดถึงประสบการการณ์ดำน้ำที่กองหินริเซลิว ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของจุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก คุณพลอยกล่าวว่า “ประสบการณ์ครั้งแรกที่ริเซลิว พลอยรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างงดงามเหลือเกิน แล้วก็สวยน่าประทับใจมาก ๆ และมีปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลย เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆ ถ้ามีโอกาสทุกครั้งก็จะกลับมาเยี่ยมริเซลิวเสมอ เป็นที่ที่เรามีความสุขเมื่อได้มาเยี่ยมเยือน หลายคนคงได้มีโอกาสไปเยี่ยมริเซลิวนะคะว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆ”
•เมื่อทราบถึงโครงการแลนด์บริดจ์รู้สึกอย่างไร?
“พอได้ยินว่าจะโครงการแลนด์บริดจ์มา เอาตรงตรงก็ค่อนข้างตกใจ แล้วก็ขอใช้คำว่า upset หงุดหงิด มันตกใจ แล้วก็กลัวไปหมดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม ซึ่งในฐานะนักดำน้ำคนหนึ่ง ที่ได้มีประสบการณ์ดำน้ำไม่อยากให้มี ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น เพราะมันเป็นทรัพยากรของบ้านเรา พลอยรู้สึกว่ามันเป็นสมบัติของประเทศ ซึ่งเราควรจะรักษาไว้ให้เขาอยู่ ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็น เราควรจะร่วมมือกันต่อต้านโครงการค่ะ ถ้าใครว่างก็มาลงชื่อได้นะคะ พลอยลงแล้ว พูดเลยว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นจากใจ พลอยรักมากได้สัมผัสยิ่งรัก”
• พื้นที่อันดามันตอนเหนือ และทะเลชุมพร คืออัญมณียอดมงกุฎของแหล่งดำน้ำประเทศไทย
ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์เพื่อปกป้องท้องทะเลไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค Petch Manopawitr ว่าเป็นหนึ่งใน Talk ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเวทีหนึ่งในงาน Thailand Dive Expo (TDEX) คือการเสวนาเรื่อง Landbridge โครงการพัฒนาที่ต้องมีการลงทุนระดับล้านล้านบาท แต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของความคุ้มค่า
แต่ที่น่ากังวลและชัดเจนที่สุดคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปราะบาง ที่อาจต้องสูญเสียไปตลอดกาลจากการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรมและปริมาณการเดินเรือสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เรากำลังพูดถึงพื้นที่อันดามันตอนเหนือ และทะเลชุมพร สองพื้นที่ที่เป็นอัญมณียอดมงกุฎของแหล่งดำน้ำบ้านเรา
สิ่งที่ครูหลุยส์ Louis Malaiwongs สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังภาคตะวันออกในอดีต ก่อนการมาถึงของท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีสุขภาพของทะเลเป็นเดิมพัน
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับแแนวปะการังสูงกว่า 8 หมื่นล้านต่อปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากเก็บรักษาธรรมชาติเอาไว้ได้ เราจะคิดการพัฒนาแบบแยกส่วนแบบเดิมๆ ไม่ได้อีกแล้ว
อันดามันตอนเหนือและภาคใต้ตอนบน ต้องการการลงทุน แต่ควรเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและวิถีชุมชน เราสามารถก้าวเป็นมหาอำนาจของธรรมชาติทางทะเลได้ หากเลือกลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ Nature Positive Economy สร้าง Sounthern Nature Corridor
ฟื้นฟูธรรมชาติ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน รักษากองหินใต้น้ำ สนับสุนนเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPAs) และพื้นที่ตัดการทางทะเลโดยชุมชน (LMMAs) ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ regenerative พัฒนาการประมงยั่งยืนและการเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูง ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Infrastructure) เช่นเรือไฟฟ้า การขนส่งระบบราง ท่าเรืออัจฉริยะ Smart Port และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน แก้ปัญหาขยะทะเล
เรามีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจมากมาย ด้วยต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่ กระจายความเสี่ยงและเกิดประโยชน์กับคนทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องแลกธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ระดับมรดกโลก กับโครงการที่ไม่มีความแน่นอนอะไรสักอย่าง
เชื่อว่านักดำน้ำและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นแนวร่วมสำคัญในการคัดค้านโครงการ Landbridge
ตอนกรณีเขื่อนแม่วงก์ น้องพลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ก็เป็นดารานางแบบแถวหน้าคนแรกที่ออกมา call out ความไม่ถูกต้อง งานนี้มัมพลอยขอร้องแล้วนะ อย่าสร้างเลย เสียดาย
