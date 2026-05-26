ม.กรุงเทพ จับมือ Practika และ Panel Plus จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ ผ่านเวที Furniture Design Contest 2026 โจทย์จริงจากวงการ Healthcare

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แพรคติก้า จำกัด และบริษัท พาเนล พลัส จำกัด จัดการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระดับมืออาชีพ ภายใต้ชื่อ BU x Practika x Panel Plus: Furniture Design Contest 2026 เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ลงมือแก้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม
ปีนี้กำหนดธีมหลักที่ท้าทายและทันสมัยในหัวข้อ "เฟอร์นิเจอร์ Healthcare: ธุรกิจบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล" มุ่งให้นักศึกษาออกแบบผลงานที่ไม่เพียงสวยงาม แต่ต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
ความพิเศษของการประกวดครั้งนี้คือการมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจเข้าร่วมด้วย นำโดย คุณพิมภัทรา ทันด่วน Assistant Managing Director บริษัท แพรคติก้า จำกัด และคุณพักตร์พิมล กัมพลานุวัตร VP of Sales and Marketing บริษัท พาเนล พลัส จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากทั้งสองบริษัทที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทำหน้าที่คณะกรรมการตัดสิน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ Feedback ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การทำงานจริงมากที่สุด
โดยผลการตัดสิน ทีมชนะเลิศตกเป็นของผลงาน "แท่นวางสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต" ซึ่งนำเสนอการออกแบบที่ผสานประโยชน์ใช้สอยเข้ากับความเข้าใจในบริบทการแพทย์ได้อย่างโดดเด่น สมาชิกประกอบด้วยนางสาวจินต์จุฑา เพ็ชร์จันทร์, นายพงศกร อ่อนสำลี, นางสาวปณิดา แซ่หลี่ และนายนุกูล ภิรมย์โพล้ง คว้าทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
การประกวดนี้สะท้อนแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งสร้าง "บัณฑิตพร้อมทำงาน" ผ่านการบูรณาการระหว่างห้องเรียนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยสู่เวทีระดับสากล