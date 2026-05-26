Dow ตอกย้ำผู้นำวัสดุ PU สำหรับหลังคาเมทัลชีท จัดสัมมนา “สูตรสำเร็จหลังคาพียู” ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างไทย-ลดการใช้พลังงาน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านวัสดุโพลียูริเทน (PU) สำหรับหลังคาเมทัลชีท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ผ่านการจัดสัมมนา “สูตรสำเร็จหลังคาพียู” ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิต ผู้รับเหมา สถาปนิก วิศวกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้วัสดุ PU ในหลังคาเมทัลชีทและผนังแซนด์วิชอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารทั้งด้านการควบคุมอุณหภูมิ ความทนทาน และอายุการใช้งานในระยะยาว
Dow ได้นำเสนอน้ำยา PU ภายใต้แบรนด์ VORACOR™ สำหรับฉนวนหลังคาเมทัลชีท และ VORAMER™ สำหรับกาวผนังแซนด์วิช ซึ่งช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร ลดภาระการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อตอบโจทย์อาคารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน
ในช่วงเสวนาพิเศษหัวข้อ “สร้างแบรนด์หลังคาให้ลูกค้าเชื่อใจโดยไม่แข่งราคา” นายธนา ชัยชาญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน), ดร.ฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวพัชรพร ชัยนิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจโพลียูรีเทน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Dow ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยชี้ว่าตลาดวัสดุก่อสร้างให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างความแตกต่างจากการแข่งขันด้านราคา และตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ในมุมมองของสถาปนิก นายเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ เจ้าของเพจ Champ Something ได้สะท้อนการใช้งานวัสดุ PU ในงานสถาปัตยกรรมที่มีข้อจำกัดด้านรูปทรงและสภาพแวดล้อม โดยวัสดุชนิดนี้สามารถรองรับการออกแบบหลังคาที่มีความโค้งหรือความลาดเอียงซับซ้อนได้ พร้อมคงคุณสมบัติด้านการป้องกันความร้อน การรั่วซึม และเสียงรบกวน จึงช่วยให้งานออกแบบตอบโจทย์ได้ทั้งด้านฟังก์ชันและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ในงานยังมีการบรรยายจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและตกแต่งบ้านให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย วิชาชัยภูมิ ต่อยอดมุมมองภายใต้หลักการ “สมดุล” เพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงาม การใช้งานจริง และความสุขแห่งการอยู่อาศัย
งานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยี PU ไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่เพียงในฐานะวัสดุก่อสร้าง แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอาคาร ทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความทนทาน และความยืดหยุ่นในการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในระยะยาว
“หลังคาเมทัลชีทพียูเป็นโซลูชันที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย เพราะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร ทำให้อาคารเย็นสบายขึ้น ลดการใช้พลังงานในการทำความเย็น และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ในระยะยาว” นางสาวรัตนา พิทันโชติ ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Dow กล่าว
“Dow มุ่งพัฒนานวัตกรรมน้ำยา PU อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ภาคก่อสร้างยกระดับคุณภาพงานและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน แม้ว่าโฟม PU หลายเกรดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภทเดียวกัน แต่ในเชิงเทคนิคยังมีความแตกต่างทั้งในด้านสูตรการผลิต คุณสมบัติ และระดับสมรรถนะ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบหลังคาโดยตรง การเลือกใช้จึงไม่ควรมองเพียงราคา ณ จุดซื้อ แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน ความทนทาน และอายุการใช้งานในระยะยาว เพื่อให้ได้โซลูชันที่คุ้มค่าและช่วยลดต้นทุนแฝงจากการซ่อมบำรุงในอนาคต นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานระบบหลังคาเมทัลชีทในภาพรวม และเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว”