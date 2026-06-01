โครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำฯ ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (OECMs)

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ (กลาง) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี (ขวา) รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเกียรติบัตรพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective area-based Conservation Measures: OECMs) ให้กับ นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม และ นางสันทนา ชาตินักรบ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด รับมอบเกียรติบัตรพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective area-based Conservation Measures: OECMs) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยพื้นที่คลองขนมจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” จากแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ OECMs ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเนสท์เล่ได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับชุมชนและพันธมิตรหลายภาคส่วน มายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในคลองขนมจีน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ด้านที่ครบวงจร ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง ฟื้นฟู