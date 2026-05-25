เซ็นทรัล รีเทล ผุด CRC Shaping Net Zero รวมพลัง Environment Champion จากทุกหน่วยธุรกิจ มุ่งเป้า Net Zero 2050

ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ตระหนักถึงความสำคัญและได้จัดทำโครงการเพื่อความยั่งยืนภายใต้ปรัชญา ‘CRC Care’ เพื่อรับมือกับปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ ‘ReNEW’ เป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของประเทศ NDC 3.0 บนเวทีโลก
สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยธุรกิจและทุกฟังก์ชัน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ ‘CRC Shaping Net Zero Program - Designing Initiatives Towards Net Zero Goals Through Synergy and Innovation’ เพื่อยกระดับการทำงานให้เข้มข้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงค้นหานวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆ ที่จะเร่งเครื่ององค์กรให้เข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” เพื่อผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2050"
ทุกหน่วยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environment Champion ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 4 มิติหลักตามกลยุทธ์ ‘ReNEW’ ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน, สร้างสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่ขับเคลื่อนโครงการและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับห้างร้านและศูนย์กระจายสินค้า, การติดตั้งหลอดไฟ LED และขยายจุด EV Charger, การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดในระบบโลจิสติกส์, การลดขยะฝังกลบผ่านการคัดแยกและรีไซเคิล, ตลอดจน “โครงการฮักโลก” ที่ส่งเสริมการจำหน่ายและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRC Shaping Net Zero Program ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญให้ทีมงาน Environment Champion จากทุกหน่วยธุรกิจ ได้ร่วมเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และจุดประกายโซลูชันใหม่ๆ โดยไอเดียที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการนำร่องปฏิบัติจริงเป็นแผนงานระยะสั้นเพื่อติดตามผล ก่อนจะพัฒนาสู่โรดแมประยะยาวในอนาคต นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังให้ความสำคัญกับการสร้างอีโคซิสเต็มแห่งความยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรใน Value Chain โดยได้รับเกียรติจากพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ PwC, SCGP, WHA Corporation และ OR มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและร่วมพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นแนวทางความยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริงต่อไป
จริยา จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เซ็นทรัล รีเทล เชื่อมั่นว่าความยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน เพราะปัจจุบัน Net Zero ไม่ใช่เพียงมาตรการทางเลือกหรือโอกาสทางธุรกิจ แต่คือทางรอดและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันภายใต้กติกาใหม่ของโลกที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น วันนี้ เราเริ่มจุดประกายการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย กล้าคิดและลงมือทำ พร้อมขยายผลไปสู่บุคลากรทั้งองค์กรอีกกว่า 50,000 คน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป โดยเรามุ่งหวังว่าแผนงานที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญที่นำพาองค์กรก้าวไปบนเส้นทางความยั่งยืนได้อย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ Retail and Wholesale for All”