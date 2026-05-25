ถุงบรรจุภัณฑ์แบบ “วัสดุเดียว” Dow เผยเบื้องหลัง “ออกแบบถุงรีฟิลของใช้ในบ้าน” ช่วยให้รีไซเคิลง่ายกว่า

“น้ำยาถูพื้น สบู่เหลว และน้ำยาล้างจาน” ตัวอย่างของใช้ประจำบ้านที่แทบทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนเริ่มคุ้นเคยกับการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ชนิดรีฟิล หรือถุงเติมมากขึ้น นั่นเพราะประหยัด ใช้สะดวก และช่วยลดการใช้ขวดใหม่
แต่เบื้องหลังถุงบรรจุภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันนั้น ยังมีรายละเอียดด้านการออกแบบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยเฉพาะหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว
ที่ผ่านมา ถุงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านจำนวนมากถูกออกแบบให้มีหลายชั้น หลายวัสดุ เพื่อให้แข็งแรง ไม่รั่ว และเก็บสินค้าได้นาน แม้จะตอบโจทย์การใช้งาน แต่กลับทำให้การรีไซเคิลเกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะวัสดุที่ผสมกันอยู่ในถุงเดียว มักแยกออกจากกันได้ยาก
•ชูแนวคิด “วัสดุเดียว” ทำให้บรรจุภัณฑ์มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลง่ายขึ้น
หนึ่งในแนวคิดที่เริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้น คือ ถุงบรรจุภัณฑ์แบบ “วัสดุเดียว” หรือที่เรียกว่า โมโนแมททีเรียล (Mono material) ซึ่งหมายถึงการออกแบบถุงให้ทำจากวัสดุชนิดเดียวตลอดทั้งชิ้น
สำหรับถุงรีฟิลของผลิตภัณฑ์อย่างน้ำยาถูพื้น สบู่เหลว และน้ำยาล้างจาน แนวคิดวัสดุเดียวช่วยให้บรรจุภัณฑ์มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแยกวัสดุหลายประเภท ลดความซับซ้อนของระบบจัดการขยะ และช่วยให้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่มีคุณภาพดีขึ้น
แม้ในทางปฏิบัติ การรีไซเคิลยังต้องอาศัยความร่วมมือและความพยายามของผู้บริโภคในการแยกขยะอยู่ แต่การออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเดียวช่วยทำให้ขั้นตอนนั้น ง่ายขึ้นและซับซ้อนน้อยลง โดยลดอุปสรรคตั้งแต่ต้นทาง และเพิ่มโอกาสที่บรรจุภัณฑ์จะถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้จริงมากขึ้น
• ถุงรีฟิลของใช้ในบ้านจากวัสดุเดียว เป็นการมองตั้งแต่ต้นถึงปลายทางเรื่องรีไซเคิล
“แนวคิดของถุงบรรจุภัณฑ์แบบวัสดุเดียว เราไม่ได้มองแค่ปลายทางเรื่องการรีไซเคิล แต่เริ่มคิดตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การออกแบบให้ใช้งานได้ปลอดภัย แข็งแรง ดูดีน่าซื้อ และช่วยรักษาคุณภาพรวมถึงอายุของผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็ออกแบบให้โครงสร้างถุงเรียบง่ายและเข้ากับระบบการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสที่บรรจุภัณฑ์จะถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้จริงมากขึ้น” นางสาวชมพูนุช จันทร์บัว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดและบรรจุภัณฑ์ กล่าว
เบื้องหลังถุงบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเดียวเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการปรับเปลี่ยนเพียงข้ามคืน แต่ต้องอาศัยการพัฒนาและการทดลองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวัสดุ โครงสร้างถุง และกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ยังคงแข็งแรง ใช้งานได้ดี พร้อมรักษาคุณภาพและอายุของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนของวัสดุลงให้รีไซเคิลง่ายขึ้น การปรับสมดุลระหว่างการใช้งานจริง ความสวยงาม และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยนวัตกรรม ความตั้งใจ และความร่วมมือในการวิจัยระหว่างผู้ผลิตวัสดุ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และแบรนด์ที่นำไปใช้
ในช่วงหลัง เราจึงเริ่มเห็นแบรนด์บางรายปรับถุงรีฟิลของใช้ในบ้านให้เป็นถุงจากวัสดุเดียว เพื่อให้รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น แม้จะต้องลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ยังใช้งานได้ดี ไม่รั่วซึม และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
สำหรับผู้บริโภค การมีส่วนร่วมอาจเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกใช้ถุงเติมแทนขวดใหม่ การปฏิบัติตามคำแนะนำการทิ้งบรรจุภัณฑ์ หรือการสังเกตและให้กำลังใจแบรนด์ที่ตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น แม้ทางเลือกเหล่านั้นอาจยังไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก แต่สะท้อนถึงความพยายามจริงในการขยับไปในทิศทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เพราะการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบในชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการค่อย ๆ เปลี่ยนของใช้ธรรมดาในบ้าน ให้ส่งผลดีกับโลกมากขึ้นในทุกวัน ถุงบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เป็นประจำอาจยังดูไม่ต่างจากเดิมมากนัก แต่เมื่อแนวคิดเบื้องหลังเปลี่ยนไป ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน และพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น ก็เริ่มต้นได้จากการเลือกของใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ทุกคน