ชมคลิปนาทีชีวิต ! แม่เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาลที่ชายฝั่งทะเลพังงา

นาทีชีวิตและความหวังใหม่ของทะเลพังงา จนทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตื่นเต้นกันทั้งคืน! กับการค้นพบรังที่ 3 ของปี ซึ่งเป็นการวางไข่ "นอกฤดูกาล" ของแม่เต่ามะเฟือง สัตว์ป่าสงวนที่หาพบได้ยากยิ่ง ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ในค่ำคืนของวันที่ 22 พ.ค.2569 ก่อนถึงวันเต่าโลก (World Turtle Day) เพียง 1 วัน คือ 23 พ.ค.2569
คลิปนี้บันทึกช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านต้อง "ซุ่มเงียบ" ท่ามกลางความมืด เพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรมและดูแลความปลอดภัยให้แม่เต่าอย่างใกล้ชิด โดยมีภาพมุมสูงจากโดรนแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคน
รายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แสดงความชี่นชม และขอบคุณเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต รวมถึง นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี (คุณป๊อป) ที่มาร่วมลุยลาดตระเวนและสนับสนุนการบันทึกภาพและวิดีโอประวัติศาสตร์ครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการอนุรักษ์ทะเลไทยต่อไป
ปาฏิหาริย์ทะเลพังงา! พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลรังที่ 3 อุทยานฯ ท้ายเหมือง จับมือผู้เชี่ยวชาญบินโดรนเฝ้าระวัง ลุ้นระทึกข้ามคืนก่อนย้าย 119 ฟอง เข้าคอกอนุบาลปลอดภัย
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เผยเรื่องราวสุดประทับใจและเป็นข่าวดีครั้งสำคัญของวงการอนุรักษ์ทะเลไทย เมื่อมีการค้นพบแม่เต่ามะเฟือง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายาก ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลเป็นรังที่ 3 ของปี ท่ามกลางความตื่นเต้นและการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งคืน
นางสาวพณัฐธภรณ์ เกตุสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ผู้รายงานเหตุการณ์เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้สนธิกำลังร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต ในการปฏิบัติภารกิจออกลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง โดยมีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ในการบินสำรวจทางอากาศ
จนกระทั่งในเวลา 00.44 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาด ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.1 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ) อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ทางคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเฝ้าสังเกตการณ์และคุ้มกันอย่างใกล้ชิดในความมืด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวน จนกระทั่งแม่เต่าวางไข่เสร็จสิ้นกระบวนการตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และคลานกลับลงสู่ทะเล
จากการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางวิชาการของแม่เต่าและหลุมไข่ในเวลาต่อมา พบว่าแม่เต่ามะเฟืองตัวดังกล่าวมีขนาดสมบูรณ์และแข็งแรงมาก โดยวัดความกว้างของกระดองได้ 100 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 155 เซนติเมตร ส่วนหลุมไข่มีความลึก 80 เซนติเมตร และมีความกว้างหลุม 42 เซนติเมตร จากการตรวจสอบภายในหลุมพบไข่เต่าทั้งหมดจำนวน 119 ฟอง เป็นไข่ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมฟักจำนวน 99 ฟอง และเป็นไข่ลมอีกจำนวน 20 ฟอง โดยมีขนาดไข่เฉลี่ยอยู่ที่ 5.07 เซนติเมตร
คณะเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันแล้วเห็นว่า จุดที่แม่เต่าเลือกวางไข่ในครั้งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ไข่เต่าเน่าเสียและไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ จึงได้ร่วมกันดำเนินการขุดย้ายไข่เต่าทั้งหมดออกจากหลุมเดิมอย่างระมัดระวัง เพื่อนำไปฝังกลบและอนุบาลต่อในคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟือง บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากน้ำทะเล เพื่อให้ไข่เต่าได้ฟักตัวตามธรรมชาติต่อไป โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไข่เต่ามะเฟืองรังนี้จะใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 55 ถึง 65 วัน หรือคาดว่าจะฟักเป็นตัวประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับการค้นพบในครั้งนี้นับเป็นรังที่ 3 ของการขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองในพื้นที่ ซึ่งตามปกติแล้วฤดูวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายหาดในแถบนี้ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ได้แสดงความขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณ คุณธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี หรือ ป๊อป ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานลาดตระเวนและสนับสนุนการบันทึกภาพและวิดีโอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการอนุรักษ์ต่อไป
สาเหตุของการวางไข่นอกฤดูกาล (ปกติฤดูวางไข่คือ พ.ย. - มี.ค.) ของแม่เต่ามะเฟือง
มีสาเหตุหลักจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสรีระของเต่า ดังนี้
-อุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง: อุณหภูมิเป็นตัวกำหนดวงจรการสืบพันธุ์และการสะสมพลังงานของเต่าทะเล เมื่ออุณหภูมิมหาสมุทรสูงขึ้น อาจทำให้วงจรการตกไข่และความพร้อมของแม่เต่าเกิดความคลาดเคลื่อน
-ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร: เต่ามะเฟืองกินแมงกะพรุนเป็นอาหารหลัก การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและอุณหภูมิส่งผลต่อการแพร่กระจายของแมงกะพรุน ทำให้แม่เต่าอาจได้รับสารอาหารและพลังงานมากกว่าปกติ จึงพร้อมที่จะวางไข่เร็วขึ้น
-สัญชาตญาณที่สับสน: ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนไป เช่น อุณหภูมิของผืนทรายและกระแสน้ำ อาจทำให้แม่เต่าประเมินช่วงเวลาในการขึ้นฝั่งผิดพลาด
สถานการณ์การขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลนี้ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยนักอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา 💚🐢ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลรังไข่ และรอวันเจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลกไปด้วยกัน
