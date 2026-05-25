คืนชีวิตสู่ท้องทะเล!! แบงค์กรุงเทพ x ลูกค้า สะสม 2 ล้านแพลงก์ตอน แลกแต้มเป็นทุนอนุบาลเต่าทะเล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชานันท์ โสภณพนิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President และ นางสาวจารุชา คูสมิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริหารช่องทาง Mobile Banking เป็นผู้แทนลูกค้าธนาคารมอบชุดอนุบาลเต่าทะเล ประกอบด้วย บ่อไฟเบอร์กลาสและระบบกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนแพลงก์ตอน เป็นพลังรักษ์โลก” ในโครงการ “รีบล่า รีบแลก” บน “โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ” ให้ลูกค้าธนาคารร่วมสนุกกับภารกิจสะสมแพลงก์ตอน เพื่อนำแต้มมาเปลี่ยนเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดอนุบาลเต่าทะเล
ที่ผ่านมา ลูกค้าร่วมใจช่วยกันสะสมแพลงก์ตอนจนสำเร็จตามเป้าหมายที่ 2,000,000 แพลงก์ตอน ภายในระยะเวลาเพียง 29 วัน (ระหว่างวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2568) ซึ่งเปลี่ยนเป็นระบบอนุบาลเต่าทะเล ได้ 2 บ่อ คิดเป็นมูลค่ารวม 148,400 บาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากปัจจัยทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การติดเครื่องมือประมง การกลืนกินขยะทะเล และการถูกพันรัดจากขยะพลาสติก เพื่อให้เต่าทะเลมีโอกาสฟื้นตัวและรอดชีวิตมากขึ้น ช่วยลดอัตราการตายระหว่างการอนุบาลลงได้ไม่น้อยกว่า 30% ก่อนจะถูกปล่อยคืนสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติ โอกาสนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นผู้รับมอบ
ธนาคารกรุงเทพ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” มุ่งสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “Bualuang Save the Earth” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายมิติ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม “เปลี่ยนแพลงก์ตอน เป็นพลังรักษ์โลก” ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาสมบูรณ์และงดงามดังเดิม
ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารสามารถร่วมทำภารกิจสะสมแพลงก์ตอน บน “โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ” ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อแลกรับของรางวัล ที่เมนู “รีวอร์ด” อาทิ คูปองร้านสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท หรือ คูปองเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 100 บาท โดยตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แอปพลิเคชัน “โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ” หรือ www.bangkokbank.com