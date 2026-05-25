DAD x Enapter - GIZ ยกระดับระบบพลังงานไฮโดรเจน ดันศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สู่ต้นแบบอาคารรัฐพลังงานสะอาด

DAD ลงนาม MOU ร่วม Enapter และ GIZ ยกระดับระบบบริหารจัดการพลังงานไฮโดรเจน เชื่อมข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ หนุนเป้าหมาย Net Zero พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สู่ต้นแบบ Green City ของประเทศ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เอนแนปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Enapter) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลพลังงานไฮโดรเจน (H2-EMS) ยกระดับการใช้พลังงานสะอาดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบอาคารภาครัฐด้าน Net Zero Energy Building ของประเทศไทย ณ Hall of fame ชั้น 2 อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานจากระบบต่าง ๆ ทั้งไฮโดรเจนและโซลาร์เซลล์เข้าสู่ศูนย์กลางเดียว ทำให้สามารถวิเคราะห์ ควบคุม และติดตามการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ รวมถึงรองรับการพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EMS Implementation Program ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Enapter และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ผ่านผ่านโครงการ International Hydrogen Ramp-Up Programme (H2Uppp) ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและระบบจัดการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระบบ EMS 3.0 ของ Enapter สามารถเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานจากหลายระบบ พร้อมแสดงผลผ่าน Dashboard และ Mobile Application แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะ
๐ เยอรมนีหนุนไทยพลังงานสะอาด
นายโยฮันเนส แคร์เนอะ (Mr. Johannes Kerner) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กล่าวว่า เยอรมนีให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานสะอาด โดยไทยถือเป็นพันธมิตรสำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีไฮโดรเจน พร้อมชื่นชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน Net Zero ผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและระบบดิจิทัลบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๐ มั่นใจ DAD ปั้นโครงการต้นแบบพลังงานอนาคต
นายมาริอุส เมเนอ (Mr. Marius Mehne) ผู้แทนหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของไทยและเยอรมนีในการขับเคลื่อนตลาดพลังงานแห่งอนาคต โดยโครงการพลังงานสะอาดและ Net Zero จะกลายเป็นต้นแบบสำคัญของอนาคต พร้อมเชื่อว่าองค์ความรู้และ Whitepaper จากโครงการ จะช่วยต่อยอดการพัฒนาพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
๐ ยกระดับพลังงานอาเซียน
นายเซบาสเตียน จุสตุส ชมิทส์ (Mr. Sebastian-Justus Schmidt) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Enapter กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานไฮโดรเจน (H2-EMS) ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ใช้เวลาดำเนินงานเพียงไม่กี่เดือน แต่จะเป็นต้นแบบระบบพลังงานแห่งอนาคต โดยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบระดับโลกที่ผสานเทคโนโลยีไฮโดรเจน พลังงานหมุนเวียน และ AI เข้าด้วยกัน พร้อมเชื่อว่าระบบ H2-EMS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริหารพลังงานและสนับสนุนการจัดทำรายงาน ESG ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ DAD ได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวข้างต้น เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ IOC (Intelligent Operation Center) เรื่องระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการบริหารจัดการพลังงาน (Smart Energy Management) รวมถึงเยี่ยมชมอาคารกักเก็บพลังงาน ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการพัฒนาของ DAD ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ./