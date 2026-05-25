8 หน่วยงานผนึกกำลัง แก้ปัญหาการจราจร ขยายถนนประชาชื่น เชื่อมแจ้งวัฒนะ–ศูนย์ราชการฯ

8 หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เดินหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น ช่วงการประปานครหลวง–ถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ลดปัญหาการจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และรองรับการเติบโตของพื้นที่โดยรอบ คาดแล้วเสร็จกันยายนปี 2570
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) เปิดเผยว่า ธพส. และอีก 7 หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร จาก 2 ช่องทาง ขยายเป็น 4 ช่องทางการจราจร เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2570
ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ถนน และเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งถือเป็นและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาติดต่อราชการ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
ภารกิจของความร่วมมือ กรุงเทพมหานครรับหน้าที่หลักในการปรับปรุงเส้นทางด้วยงบก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท พร้อมพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร ขณะที่จังหวัดนนทบุรีและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีสนับสนุนการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการดำเนินงาน ส่วนการประปานครหลวงยินยอมให้ใช้พื้นที่ในโครงการปรับปรุงถนนครั้งนี้ และการไฟฟ้านครหลวงรับผิดชอบการประสานและดูแลโครงสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงการย้ายหรือปรับปรุงระบบเดิมที่เกี่ยวข้อง
ด้านบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้านโครงข่ายสื่อสารและระบบสายสื่อสารใต้ดิน ขณะที่ ธพส. รับบทบาทให้การสนับสนุนพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำหน้าที่ประสานงานและร่วมผลักดันโครงการในภาพรวม เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้ใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ ในระยะยาว
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมอย่างเป็นระบบให้กับถนนประชาชื่น และยังสามารถรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่สัญจรเข้า-ออกจากโครงข่ายถนนที่ออกจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ถนนหมายเลข 8 ที่เชื่อมต่อออกไปยังถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนหมายเลข 10 ที่เชื่อมต่อไปยังถนนประชาชื่น ซึ่งถนนเส้นนี้ออกแบบให้รองรับการสัญจรของรถยนต์ได้อย่างน้อย 4 แสนคันต่อเดือน จึงช่วยสร้างความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ./