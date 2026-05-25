บาร์บีคิวพลาซ่า x มูลนิธิ SOS Thailand กู้ชีพอาหารส่วนเกิน ส่งต่อวัตถุดิบสู่ชุมชนกลุ่มผู้เปราะบาง

บาร์บีคิวพลาซ่า แบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่างที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 39 ปี เดินหน้าบริหารจัดการอาหารส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการกู้ชีพอาหาร (Food Rescue) ร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS Thailand เพื่อนำวัตถุดิบที่ยังคงคุณภาพ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนกลุ่มผู้เปราะบาง และผู้ที่ขาดแคลน โดยมี จรูญโรจน์ เทพที ประธานบริหารสายงานซัพพลายเชน บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้กับมูลนิธิฯ
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดการใช้ทรัพยากรอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการบริหารจัดอาหารส่วนเกินจากกระบวนการตัดแต่งเนื้อหมูเพื่อความสวยงาม ซึ่งยังคงมีคุณภาพ และสามารถรับประทานได้ ภายใต้การดำเนินงานของร้านบาร์บีคิวพลาซ่ากว่า 159 สาขา กว่า 400 กิโลกรัม ส่งต่อเพื่อนำไปประกอบอาหาร และกระจายสู่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาหาร ลดการสูญเสียอาหารโดยไม่จำเป็น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่สังคม
ปัจจุบัน โครงการกู้ชีพอาหาร (Food Rescue) ของบาร์บีคิวพลาซ่า สามารถกระจายอาหารไปยังชุมชนกลุ่มผู้เปราะบาง กว่า 5,703 มื้อ สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่า “อาหารที่ยังมีคุณค่า ไม่ควรถูกทิ้งให้สูญเปล่า” แต่สามารถเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งมื้อสำคัญ ให้ผู้คนได้อิ่มท้อง และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้อีกมากมาย
สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป บาร์บีคิวพลาซ่า มีแผนขยายการบริจาคอาหารส่วนเกินหน้าร้านไปยังสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำอาหารคุณภาพไปสร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะสำหรับบาร์บีคิวพลาซ่า “ความอร่อย” อาจไม่ได้จบลงแค่บนโต๊ะอาหาร แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยดูแลทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว