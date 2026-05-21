เปิดภาพ เสือดาวโชว์ตัวกลางถนน ! ย้ำสัญญาณดีระบบนิเวศแก่งกระจานสมบูรณ์

วันนี้ (21 พ.ค.2569) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยอีกหนึ่งภาพสุดประทับใจที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงอนุรักษ์และนักท่องเที่ยว เมื่อนายกิตติพงศ์ งามจิง ช่างภาพธรรมชาติ สามารถบันทึกภาพ "เสือดาว" (Panthera pardus) ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม บริเวณทางขึ้นพะเนินทุ่ง ช่วงกิโลเมตรที่ 12-13 ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา
ภาพแรก (1-3) บันทึกได้ขณะเสือดาวเดินข้ามถนนอย่างสง่างาม ให้เห็นลายจุดสีดำบนพื้นขนสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ขณะที่ภาพที่สอง (4) บันทึกได้ขณะเสือดาวซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้ข้างทาง จ้องมองด้วยดวงตาที่เฉียบคมและตื่นตัว สะท้อนถึงสัญชาตญาณนักล่าที่ฉลาดและระมัดระวัง
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า "การพบเสือดาวในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เสือดาวเป็นผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร หากพื้นที่ใดมีเสือดาวอาศัยอยู่ได้ แสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้นยังคงสมบูรณ์"
“อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดำเนินการลาดตระเวนและป้องกันพื้นที่อย่างเข้มข้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) และการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าทั่วพื้นที่”
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขอความร่วมมือผู้มาเยือนทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานอย่างเคร่งครัด โดยไม่ส่งเสียงดัง หรือส่งเสียงรบกวนสัตว์ป่า ลดความเร็วรถ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนและเช้ามืด ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิดโดยเด็ดขาด ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ป่า และถ่ายภาพด้วยความเคารพ โดยไม่เข้าใกล้หรือรบกวนสัตว์
ทั้งนี้ เสือดาว จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และถูกจัดสถานะเป็น "ใกล้ถูกคุกคาม" (Near Threatened) โดย IUCN ปัจจุบัน ในประเทศไทยพบเสือดาวได้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บางแห่งเท่านั้น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่หัวใจสำคัญแห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : นายกิตติพงศ์ งามจิง | © Kittipong Ngamjling
อ้างอิง : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Kaeng Krachan National Park