ก้าวข้ามความกลัวสู่ความยืดหยุ่น (Resilience) / ดร.ภิญโญ มีชำนะ

ในขณะที่โลกกำลังตื่นตระหนกกับการพยายาม "ลด" การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยงบประมาณมากมายมหาศาล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายค่ายวิเคราะห์ว่าประเทศไทยอาจช่วยลดอุณหภูมิโลกได้เพียงเศษเสี้ยวองศา (ประมาณ 0.00001 องศา C)
แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือ "ต่อให้เราหยุดปล่อยคาร์บอนได้วันนี้ ภัยธรรมชาติจะหยุดลงด้วยหรือไม่?"
คำตอบจากประวัติศาสตร์โลกบอกเราว่า "ไม่" ครับ
โลกมีวัฏจักรของมันเองเสมอ ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดที่สุดจึงไม่ใช่การพยายามไปฝืนเข็มนาฬิกาของธรรมชาติ แต่คือการ "ปรับตัว" (Adaptation) เพื่อสร้างสังคมที่ยืดหยุ่น (Resilient Society) อย่างไรก็ดี สำหรับประเทศอย่างไทย คำถามสำคัญไม่ได้มีเพียงว่า “เราจะลดการปล่อยได้มากเพียงใด” แต่ยังรวมถึง “เราจะทำอย่างไรให้สังคมไทยอยู่รอด แข่งขันได้ และเสียหายน้อยที่สุดในโลกที่ผันผวนขึ้น” ด้วยเช่นกัน
สิ่งนี้คือการลงทุนที่ไม่มีวันเสียเปล่า (No-regret Investment) เพราะไม่ว่าโลกจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติ การมีระบบจัดการน้ำที่ดีและป่าไม้ที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลดีต่อเราเสมอ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้การลดการปล่อยคาร์บอนจะยังจำเป็น แต่ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดในระดับประเทศคือการทำ ทั้ง mitigation และ adaptation ควบคู่กัน โดยเฉพาะการเร่งลงทุนในสิ่งที่ช่วยลดความเสียหายได้จริงในชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ระบบจัดการน้ำ เมืองที่ทนความร้อน เกษตรกรรมที่รับมือกับภัยแล้งและน้ำท่วมได้ดีขึ้น ตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ทำหน้าที่เป็น “เกราะธรรมชาติ” ให้กับเศรษฐกิจไทย นี่คือการลงทุนแบบ no-regret หรือการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า ไม่ว่าโลกอนาคตจะร้อนขึ้นหรือไม่ร้อนขึ้นเพียงใด เพราะต่อให้ไม่มีวิกฤตภูมิอากาศ การมีน้ำเพียงพอ เมืองที่เย็นลง และทรัพยากรธรรมชาติที่ฟื้นตัว ก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศอยู่ดี
•เศรษฐศาสตร์แห่งความอยู่รอด: ROI ของการปรับตัว
ในสายตาของคนบางกลุ่ม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมักถูกมองว่าเป็น “ต้นทุน” แต่ในทางเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม การปรับตัวจำนวนมากคือการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายมหาศาลในอนาคต งานของ Global Commission on Adaptation ชี้ว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสามารถให้ผลตอบแทนสุทธิสูง โดยในหลายกรณี การลงทุน 1 หน่วยอาจให้ผลประโยชน์กลับคืนหลายเท่าในรูปของความเสียหายที่ลดลง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
สำหรับประเทศไทย ประเด็นนี้ยิ่งสำคัญเป็นพิเศษ เพราะฐานเศรษฐกิจของเราพัวพันกับ น้ำ อาหาร เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และพื้นที่ชายฝั่ง อย่างลึกซึ้ง หากเราปล่อยให้ระบบน้ำเปราะบาง เมืองร้อนขึ้นโดยไร้การออกแบบ หรือชายฝั่งเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ ต้นทุนที่จะตามมาจะไม่ใช่เพียงความเสียหายจากภัยพิบัติ แต่จะรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ค่อย ๆ ถดถอยลงไป
ดังนั้น การปรับตัวไม่ใช่เรื่องโรแมนติกของนักอนุรักษ์ แต่คือ “งบดุลแห่งความอยู่รอด” ของรัฐสมัยใหม่ ประเทศที่ลงทุนใน resilience ก่อน ย่อมมีโอกาสรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าในโลกที่ความแปรปรวนกลายเป็นเรื่องปกติใหม่
• บทเรียนจากโลก: เมื่อประเทศที่ฉลาดเลือก “อยู่กับความเสี่ยง” แทนที่จะฝืนมัน
เราจำเป็นต้องยอมรับข้อเท็จจริงข้อหนึ่งว่า ไม่มีประเทศใดสามารถควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมด สิ่งที่รัฐที่มีวิสัยทัศน์ทำ ไม่ใช่การทุ่มทรัพยากรไปกับการฝันว่าจะ “เอาชนะธรรมชาติ” แต่คือการออกแบบสังคมให้ ล้มยาก ฟื้นเร็ว และเสียหายน้อย เมื่อเผชิญเหตุสุดขั้ว
1) เนเธอร์แลนด์: จาก “กั้นน้ำ” สู่ “คืนพื้นที่ให้น้ำ”
กรณีศึกษาที่ทรงพลังที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ เดิมทีประเทศนี้มีชื่อเสียงเรื่องเขื่อนและคันกั้นน้ำ แต่ในระยะหลังกลับพัฒนาแนวคิดใหม่ภายใต้โครงการ Room for the River ซึ่งมุ่งลดความเสี่ยงน้ำท่วมด้วยการคืนพื้นที่ให้แม่น้ำ ขยับคันกั้นน้ำ ปรับภูมิทัศน์ และสร้างพื้นที่รองรับน้ำมากขึ้น แทนที่จะยกกำแพงให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีคิดนี้ไม่ได้ช่วยเพียงเรื่องความปลอดภัย แต่ยังเพิ่มคุณภาพภูมิทัศน์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ และความยืดหยุ่นของระบบลุ่มน้ำในระยะยาวด้วย
2) กรณีศึกษาเวียดนาม: การฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันชายฝั่ง
ในหลายประเทศชายฝั่ง รวมทั้งเวียดนาม การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะป่าชายเลนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวริมทะเล แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติที่ช่วยลดแรงคลื่น ลดการกัดเซาะ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และสร้างผลประโยชน์ร่วมทางประมงและระบบนิเวศ งานระหว่างประเทศจำนวนมากชี้ว่าแนวทางที่อาศัยธรรมชาติสามารถเสริม หรือลดภาระของโครงสร้างคอนกรีตแบบเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมองผลประโยชน์แบบครบวงจร ไม่ใช่มองเฉพาะกำแพงกันคลื่นเพียงด้านเดียว
3) กรณีศึกษาเคนยา: ระบบประกันภัยดัชนีสภาพอากาศ
อีกแนวทางหนึ่งที่น่าศึกษาคือระบบ Weather Index-Based Insurance ที่ใช้ข้อมูลฝนหรือดัชนีภูมิอากาศเป็นตัวกระตุ้นการจ่ายชดเชยให้เกษตรกรโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเลวร้ายเกิดขึ้นจริง หลักการเช่นนี้ช่วยลดความล่าช้า ลดต้นทุนการตรวจสอบ และรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในช่วงวิกฤตได้ดีกว่าการรอเยียวยาหลังความเสียหายลุกลามเต็มที่ มันคือการเปลี่ยนจากรัฐที่ “คอยตามซ่อม” มาเป็นรัฐที่ “ออกแบบระบบรองรับความเสี่ยง” อย่างมีเหตุผล
ในพื้นที่ที่มีความแปรปรวนของวัฏจักรฝนสูงอย่างประเทศเคนยา ได้มีการใช้งบประมาณสนับสนุนเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศและการทำประกันภัยให้กับเกษตรกรรายย่อย เมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดได้ว่าปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมด แนวทางนี้ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าการพยายามควบคุมสภาพอากาศ
4) กรณีศึกษาสิงคโปร์: ระบบกักเก็บน้ำฝนใต้ดินขนาดมหึมา (Stamford Detention Tank)
สิงคโปร์เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจ เมืองนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่จำกัด ต้องเผชิญความเสี่ยงจากฝนหนักฉับพลัน (Flash Floods) พื้นที่เมืองหนาแน่น จึงลงทุนในระบบระบายน้ำและกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น Stamford Diversion Canal และ Stamford Detention Tank เพื่อช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจสำคัญได้อย่างเบ็ดเสร็จ เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่ม "ความยืดหยุ่น" ให้กับเมืองไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพอากาศแบบใด แนวทางนี้สะท้อนหลักคิดสำคัญมากว่า เมืองสมัยใหม่ต้องไม่รอแก้ปัญหาหลังวิกฤต แต่ต้องออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้รับมือกับเหตุสุดขั้วได้ตั้งแต่ต้น
• ยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย: ความมั่นคงทางน้ำ อาหาร เมือง และชายฝั่ง
เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย เราจะเห็นชัดว่าจุดเปราะบางของเราอยู่ในพื้นที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้แก่ น้ำ เกษตร เมือง และชายฝั่ง หากรัฐไทยจะจริงจังกับ adaptation ก็ควรเริ่มจากการยก 4 เรื่องนี้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ
1) ความมั่นคงทางน้ำ: จาก “ท่วมสลับแล้ง” สู่การจัดการทั้งลุ่มน้ำ
ประเทศไทยเผชิญปัญหาท่วมสลับแล้งเป็นวงจรยาวนาน แต่เรามักตอบสนองแบบแยกส่วน—ท่วมก็แก้น้ำท่วม แล้งก็แก้น้ำแล้ง—ทั้งที่สองเรื่องนี้คือปัญหาเดียวกันในระบบลุ่มน้ำเดียวกัน ยุทธศาสตร์ใหม่จึงควรมุ่งไปที่การจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พื้นที่หน่วงน้ำ ทางผันน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ไปจนถึงการเติมน้ำลงชั้นใต้ดินในพื้นที่เหมาะสม
โจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงการ “ระบายน้ำให้เร็ว” แต่คือการทำให้ประเทศมีความสามารถทั้งในการ “ปล่อยน้ำเมื่อมากเกินไป” และ “เก็บน้ำเมื่อขาดแคลน” รัฐที่คิดเป็น จะไม่มองน้ำเป็นศัตรูชั่วคราว แต่จะมองน้ำเป็นทรัพยากรที่ต้องออกแบบให้ไหล อยู่ และถูกใช้ซ้ำอย่างชาญฉลาด
2) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร: จากการพึ่งฟ้า สู่การพึ่งข้อมูล
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผูกอนาคตทางเศรษฐกิจกับอาหารอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น adaptation ด้านเกษตรไม่ใช่เรื่องปลายแถว แต่คือเรื่องแกนกลางของความมั่นคงชาติ เราจำเป็นต้องยกระดับจากเกษตรที่พึ่งดินฟ้าอากาศแบบเดิม ไปสู่เกษตรที่ใช้ข้อมูล เซนเซอร์ ระบบชลประทานแม่นยำ และการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพสุดขั้วมากขึ้น
ในฐานะ "ครัวของโลก" เราต้องก้าวข้ามการรอฟ้าฝนตามธรรมชาติ:
• Smart Irrigation: ใช้ระบบเซนเซอร์และ AI ควบคุมการจ่ายน้ำให้พืชอย่างแม่นยำ ลดการใช้น้ำในช่วงแล้งแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม
• พันธุ์พืชทนสภาวะสุดขั้ว: วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชไร่ที่ทนต่อทั้งน้ำท่วมขังและภาวะขาดน้ำ ซึ่ง CO2 ที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศจะเป็น "ปุ๋ยจากสวรรค์" ที่ช่วยให้พืชเหล่านี้เติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นหากเราจัดการน้ำได้ดี
3) ป่าไม้และต้นน้ำ: ปลูกป่าเพื่อเป็นฟองน้ำ ไม่ใช่แค่ตัวเลขคาร์บอน
การปลูกป่าในอนาคตไม่ควรมีเป้าหมายแค่คาร์บอนเครดิตหรือพิธีกรรมปลูกต้นไม้ตามฤดูกาล แต่ต้องมองป่าในฐานะ “ฟองน้ำของภูมิประเทศ” ป่าต้นน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพช่วยชะลอน้ำ ลดการพังทลายของดิน รักษาความชื้น และช่วยให้ลุ่มน้ำปลายน้ำมีเสถียรภาพมากขึ้น สิ่งที่ไทยขาดไม่ใช่แค่พื้นที่ป่า แต่คือการออกแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศให้เชื่อมโยงกับระบบน้ำ ระบบเกษตร และชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง
4)การฟื้นฟู "เกราะป้องกัน" และเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy)
ในอดีต ประเทศไทยเคยเดินหมากผิดพลาดจากการเร่งรัดอุตสาหกรรมนากุ้งจนทำลายป่าชายเลนไปมหาศาล พื้นที่นากุ้งที่ถูกทิ้งร้างกลายเป็นดินเปรี้ยวและเสื่อมโทรม ยุทธศาสตร์ adaptation ในศตวรรษนี้จึงควรมุ่งไปที่การฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้อย่างจริงจัง แต่การฟื้นฟูที่ดีไม่ใช่เพียงการนำต้นกล้าไปปักลงดิน หากต้องเข้าใจ วิศวกรรมน้ำขึ้นน้ำลง คุณภาพดินเลน การระบายน้ำ และพลวัตของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นด่านหน้ารับมือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะ
• พลวัตของป่าชายเลน (Mangrove Dynamics): ในอดีตพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกเพื่อทำประมงนากุ้งเชิงพาณิชย์จนระบบนิเวศพังทลาย ยุทธศาสตร์ใหม่คือการฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้ให้กลับมาเป็นป่าชายเลน การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่นากุ้งเดิมไม่ได้หมายถึงการเดินไปปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่คือการ "ปรับเปลี่ยนวิศวกรรมทางน้ำ" เพื่อให้กระแสน้ำขึ้นน้ำลงชะล้างความเปรี้ยวของดินและนำพาเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติกลับมา พื้นที่เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น "Blue Carbon Sink" ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าป่าบกถึง 5-10 เท่า กักเก็บ CO2 ไว้ในรากและดินเลนได้นับร้อยปี นอกจากนัั้นแล้วป่าชายเลนช่วยลดแรงพายุและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่ดีมาก
• เศรษฐกิจประมงพื้นบ้าน (Small-scale Fisheries): เมื่อป่ากลับมา สัตว์น้ำก็กลับมา การสนับสนุน "ประมงพื้นบ้าน" ที่ใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้าง (Low Impact) เช่น ลอบ ปู หรืออวนตาห่าง ที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เป็นการรักษาฐานรากทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นที่สุด เกษตรกรจะมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการขาย "คาร์บอนเครดิตสีน้ำเงิน" ซึ่งในปัจจุบันมีราคาสูงกว่าคาร์บอนทั่วไปมาก
เมื่อป่าชายเลนกลับมา ประโยชน์จะไม่ได้หยุดอยู่แค่การลดแรงคลื่นหรือการกักเก็บคาร์บอน แต่ยังรวมถึงการฟื้นฐานทรัพยากรประมงพื้นบ้าน ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายฝั่ง และโอกาสทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและตลาดคาร์บอนคุณภาพสูงในอนาคต นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนทั้งด้านนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมพร้อมกันครับ
บทความโดย รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ
นักวิชาการอิสระด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
อดีตอาจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง เพจเฟซบุ๊ค ดร.ภิญโญ
มีชำนะ