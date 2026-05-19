วัน แบงค็อก จัดงานวิ่ง "One Bangkok One Pride One Run 2026" ฉลองทุกความหลากหลาย 7 มิ.ย.นี้

วัน แบงค็อก ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรต่างๆ เชิญชวนทุกคนมาร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ "One Bangkok One Pride One Run 2026" งานวิ่งที่ตั้งใจจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ เฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย
ด้วยหัวใจหลักที่เชื่อว่า 'ทุกคนคือความภาคภูมิใจ และทุกย่างก้าว คือการแสดงออกถึงตัวตนที่แตกต่างอย่างเท่าเทียม' พร้อมรวมพลังเพื่อสร้างคอมมูนิตี้แห่งสีสันบนพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ใจกลางเมือง ณ วัน แบงค็อก ซึ่งเป็นเสมือนจุดกึ่งกลางที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะขนาดใหญ่สองแห่งของกรุงเทพฯ ทั้งสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 กับเส้นทางวิ่ง 2 ระยะ
๐ ระยะ 5 กิโลเมตร: สตาร์ทที่ One Bangkok Park จากนั้นวิ่งต่อไปบนเส้นทางรอบสวนลุมพินี และกลับมาสู่เส้นชัยที่ One Bangkok Park
๐ ระยะ 10 กิโลเมตร: สตาร์ทที่ One Bangkok Park วิ่งผ่านสะพานเขียวที่เชื่อมต่อไปยัง สวนเบญจกิติ และวนกลับมาสู่เส้นชัยที่ One Bangkok Park
ผู้สมัครจะได้รับ Race Pack ประกอบด้วยเสื้อวิ่ง กระเป๋า ผ้าซับเหงื่อดีไซน์ลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้ รวมทั้งของรางวัลพิเศษมากมายจาก วัน แบงค็อก พบเหล่าซูเปอร์สตาร์ เซเลบริตี้ ที่จะมาร่วมเซอร์ไพรซ์ทุกคน พร้อมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทั้งสายสุขภาพและไลฟ์สไตล์ สร้างสีสัน ความตื่นเต้น และแรงบันดาลใจตลอดงาน พร้อมกิจกรรมวอร์มอัพ/คูลดาวน์จากผู้เชี่ยวชาญจาก Jetts Black และหลังจากพิชิตเส้นชัยแล้ว นักวิ่งจะได้สนุกกับอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าชื่อดัง และดนตรีจากดีเจ Rhunrun พร้อมรับ Voucher มูลค่า 200 บาท เพื่อใช้บริการร้านค้าภายใน Parade และ The Storeys นอกจากนั้น ยังมีพิธี มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะและรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยคอสตูมที่สะท้อนถึงการแสดงออกในตัวตนที่หลากหลายได้อย่างโดดเด่น
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมฉลองความหลากหลายกับ One Bangkok One Pride One Run 2026 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 เริ่มต้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 04:00 น. และเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://race.thai.run/onebangkokoneprideonerun