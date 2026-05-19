3 องค์กรต้านโกงสุดทน! เตรียมผุดแคมเปญ “ทนไม่ไหวแล้วโว้ย”

สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยถึงจุดวิกฤต ล่าสุด 3 มูลนิธิยักษ์ใหญ่ด้านการต่อต้านการทุจริต ทนเห็นสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นไม่ไหว นัดหารือด่วนพร้อมประกาศผนึกกำลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เตรียมจับมือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภายใต้แคมเปญเดือด “ทนไม่ไหวแล้วโว้ย”
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันของแกนนำและผู้แทนจาก 3 องค์กรหลักด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศ ประกอบด้วย: 1. มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT นำโดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล ประธานมูลนิธิฯ , 2. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิฯ , และ 3. มูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำโดย พล.อ.อ.วีรวิทย์ คงศักดิ์ ประธานมูลนิธิฯ
การหารือครั้งสำคัญนี้ เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลร่วมกันของทั้ง 3 องค์กร ต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศที่กำลังลุกลามและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องรวมพลังกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้น ทั้ง 3 มูลนิธิจะนำร่องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และจะก้าวเข้าไปผนึกกำลังกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งได้แก่ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้จะถูกขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดและสโลแกนที่สะท้อนอารมณ์ของสังคมอย่างตรงไปตรงมาว่า “ทนไม่ไหวแล้วโว้ย” เพื่อส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และปลุกกระแสให้ประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาไม่ทนต่อการโกงทุกรูปแบบอีกต่อไป