อุตุฯ เตือน ! 19-22 พ.ค.นี้ ฝนตกหนัก-เติมปริมาณน้ำเพิ่ม วันนี้ 4 จว.ภาคใต้-ตะวันออก เสี่ยงเจอฝนตกหนักมาก

🎯วันนี้ (18 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย “ฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน” เป็นฉบับที่ 11 คาดการณ์วันนี้ 4 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคใต้-ตะวันออก คือ ระนอง พังงา จันทบุรี และตราด ส่วนในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง มี 7 จังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงหนือ และภาคกลาง ขณะที่อุณหภูมิทั่วไทยยังอบอ้าวต่อเนื่อง วานนี้วัดสูงสุดได้ 39.7 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (18 พ.ค. 69): ระนอง พังงา จันทบุรี และตราด 4 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง⛈
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ในช่วงวันที่ 18 – 22 พ.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง⛈
โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาและด้านตะวันตกของประเทศไทย
หลังจากนั้น ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง
สำหรับในช่วงวันที่ 18 – 22 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้น คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17 - 22 พ.ค.
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 16 - 17 พ.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 (จำนวน 2 ครั้ง), 3.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ขนาด 3.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
🌡️🔥 อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (17 พ.ค. 69) วัดสูงสุดได้ 39.7 องศาเซลเซียส ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
รับมือ!! ฝนตกหนักต่อเนื่อง
วันนี้ 18 พ.ค. กาญจนบุรี อุทัยธานีอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนครระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่จันทบุรี ตราด
ส่วนวันที่ 19-22 ภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก