DAD อวดไม้พื้นถิ่น ช่วย“ดูดซับคาร์บอน” หนุนศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมืองคาร์บอนต่ำ

บนพื้นที่สีเขียว 138 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ปลูกต้นไม้พื้นถิ่นกว่า 5,000 ต้น รวมกว่า 100 พันธุ์ เป็นพืชพรรณหลากหลาย ทั้งไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งแต่ละประเภทมีบทบาทในการกักเก็บคาร์บอนแตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้โตเร็วและไม้เนื้อแข็งที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะมีกลไกสำคัญในการฟอกอากาศ ดูดซับคาร์บอน และสร้างสมดุลระบบนิเวศ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่
พันธุ์ไม้เด่นที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บคาร์บอน ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา พะยูง มะค่าโมง และกันเกรา ซึ่งล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เศรษฐกิจที่มีความหนาแน่นสูง สามารถสะสมชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 8-15 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ขณะเดียวกัน กลุ่มพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น กรองฝุ่น และลดมลพิษในอากาศ ดูซับคาร์บอนได้สูงถึง 5-12 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ หรือ DAD Asset Development กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวตอกย้ำความตั้งใจในการดำเนินนโยบาย “CSR in Process” ของ ธพส. ที่บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อากาศสะอาด โดยปัจจุบันพื้นที่สีเขียวพัฒนาแล้วเสร็จ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่พักผ่อน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และออกกำลังกาย พร้อมกับการเตรียมจัดทำฐานข้อมูลคาร์บอนเครดิต เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ และผลักดันศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว