อุตุฯ เตือนทั่วไทย เจอฝนตกหนักมาก ! เปิด 7 จว.พื้นที่เสี่ยงสูง

🎯วันนี้ (16 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย “ฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน” เป็นฉบับที่ 7 คาดการณ์วันนี้ 7 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือ-อีสาน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก บึงกาฒ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง มี 30 จังหวัดในทุกภาค
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (16 พ.ค. 69)
บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม อีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : หลายพื้นที่ทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก⛈
ในช่วงวันที่ 16 – 22 พ.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 17 – 21 พ.ค. 69 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาและด้านตะวันตกของประเทศไทย สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 16 - 22 พ.ค. 69
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 15 - 16 พ.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ประจำวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 69