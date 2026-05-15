‘ดร.เสรี’ เตือนภัยฝนตกหนัก-น้ำไหลหลาก พื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออก 15-23 พ.ค.นี้

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ เช้าวันนี้ (15 พ.ค.2569) ว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำไหลหลากพื้นที่ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออก 15-23 พฤษภาคม โดยที่สภาพอากาศแปรปรวนสูงฝนตกหนักสลับกับฝนแล้งเป็นรายสัปดาห์
🌡️ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ได้วิเคราะห์ และประเมินติดตามสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น
🔴 สภาพอากาศแปรปรวนทุกๆ 1-2 สัปดาห์ บางสัปดาห์ บางพื้นที่มีฝนตกหนักตามด้วยฝนแล้ง จึงต้องติดตามสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกัน สัปดาห์นี้ตั้งแต่ 15-23 พฤษภาคม อิทธิพลของหย่อม L ในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามัน และภาคตะวันออก หลังจากนั้นฝนก็จะหายไปช่วงปลายเดือน และจะกลับมาช่วงต้นเดือนมิถุนายน และก็จะหายไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ (ดูรูป)
🔴 การคาดการณ์ดรรชนีความรุนแรงฝน ในช่วงดังกล่าวมีระดับประมาณ 0.6 โดยเฉพาะพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามัน และพื้นที่ที่ติดกับเมียนม่า (ดูรูปแนบ) รวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออก (ตราด และจันทบุรี) จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ปริมาณฝนสะสม (15-18 และ 18-23 พฤษภาคม) อาจมากกว่า 200 มม. ท้องถิ่นจึงควรติดตามเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือ และประสานงานใกล้ชิดกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในการส่ง Cell BoardCast ด้วยนะครับ