อุตุฯ เตือนทั่วไทย เจอฝนตกหนักมาก 15-18 พ.ค.! วันนี้เปิด 3 จว.พื้นที่เสี่ยงสูง

🎯วันนี้ (15 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศประเทศไทย เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับออกประกาศเตือนภัย “ฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน” เป็นฉบับที่ 5 เปิด 3 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือ-กลาง-ใต้ และจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงปานกลางใน 39 จังหวัดทุกภาค
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (15 พ.ค. 69):
บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตก เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : หลายพื้นที่ทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก⛈💨
ในช่วงวันที่ 16 - 21 พ.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นค่อนข้างแรง โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 16 - 21 พ.ค. 69
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 13 - 14 พ.ค. 69): ไม่มีรายงานการตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นดินไหว
ด้านเพจ แจ้งเตือนอากาศ เผยแบบจำลอง GFS, ECMWF อัพเดทล่าสุด วิเคราะห์ตรงกันแล้ว เตือนน้ำท่วมหนักแน่ หลายพื้นที่ของประเทศไทย ภาคเหนือ เสี่ยงทุกจังหวัด โดยเฉพาะด้านตะวันตก, ภาคอีสานตอนบน, ภาคกลางด้านตะวันตกทุกจังหวัด, ภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด, ภาคใต้ตอนบนทุกจังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 15-22 พ.ค. ฝนหนักหน่วงมาก โดยเฉพาะช่วงวันที่ 18-20 พ.ค. นี้ ด้านตะวันตกระวังฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืน แบบไม่ได้เห็นตะวัน เตรียมเรือ ในการอพยพให้พร้อม
