“กล่องข้าวใช้แล้ว” คืนชีพ! SCGC ส่งต่อ 10,500 กล่องรีไซเคิล หนุน กทม. ลดขยะเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบกล่องข้าวรีไซเคิล จำนวน 10,500 กล่อง มูลค่า 75,000 บาท จาก นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ SCGC (เอสซีจี เคมิคอลส์) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร โดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทาน เพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไป
ร่วมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหาร SCGC (เอสซีจี เคมิคอลส์) และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เมื่อ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ SCGC ที่ผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียน เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตัน และเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ 50 แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจัง สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ 10 เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวัน พร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคต เพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม ในการเก็บรวบรวมกล่องอาหารใช้แล้ว ทำความสะอาด ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง โดยเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเป็นน้ำมัน “แนฟทา” ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคุณภาพสูง สามารถนำกลับมาผลิตเป็นกล่องอาหารใหม่ได้อีกครั้ง ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
อนึ่ง การมอบกล่องข้าวในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิล และครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี “Advanced Recycling” หรือการรีไซเคิลขั้นสูงของ SCGC ที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับ Food Grade สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้ง