ซีแอนด์จีฯ & นิวสกายฯ หนุนโครงการ BKK Food Bank ส่งต่อความห่วงใยสู่กลุ่มเปราะบาง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯมุ่งพัฒนาเมืองคู่คุณภาพชีวิตยั่งยืน

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม เดินหน้าส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานคร มุ่งส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้ง 50 เขตอย่างเป็นรูปธรรม
นายขรรชัย อัจราวรรณ์ ผู้จัดการโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทในการมอบสิ่งของให้แก่สำนักพัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์แก้ว เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม และนางพันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ สิ่งของทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวทางของโครงการ BKK Food Bank ที่มุ่งบริหารจัดการอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เมื่อกรุงเทพมหานครริเริ่มโครงการ BKK Food Bank บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญา จึงพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมผลักดันให้ความช่วยเหลือกระจายตัวออกไปสู่ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้อย่างกว้างขวางขึ้น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่ยังสะท้อนแนวคิด “พัฒนาเมืองควบคู่คุณภาพชีวิต” เพื่อสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน