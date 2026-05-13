มูลนิธิพลังงานสะอาดฯ มอบชุดโซลาร์เซลล์มือสองคุณภาพสูง ผ่าน Solar Sure โดย ENTEC พร้อมรับคาร์บอนเครดิต T-VER

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ามาตรการเชิงรุกแก้ปัญหา PM 2.5 เปิดตัวโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน “PMUC Zero Burn to Earn: เลิกเผา เป๋าตุง” ชูบทบาทเด่นของ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ที่นำนวัตกรรมพลังงานมาเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม ลดการเผาซากพืชเพื่อแลกกับชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและได้มาตรฐานสากล
มั่นใจด้วยแพลตฟอร์ม "Solar Sure" โดย ENTEC
ไฮไลท์ที่สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดในโครงการนี้ คือการที่เกษตรกรจะได้รับแผงโซลาร์เซลล์มือสองสภาพดี ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด : การตรวจสอบโดย ENTEC: แผงโซลาร์เซลล์ทุกแผ่นได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช.
แพลตฟอร์ม Solar Sure : มั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Solar Sure ที่คัดกรองแผงมือสองเกรด A เพื่อให้มั่นใจว่าแผงที่ส่งมอบสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน
เทคโนโลยีไทยเพื่อความปลอดภัย : ระบบทำงานร่วมกับ อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกระดับสู่มาตรฐาน มตช. (มาตรฐานทางวิชาการ) เพื่อรองรับการใช้งานในภาคเกษตรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
พลิกโฉมเกษตรกรสู่ผู้ขาย “คาร์บอนเครดิต”
นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิประโยชน์เหนือชั้น:
รับคาร์บอนเครดิต T-VER: ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสามารถนำไปคำนวณเพื่อขอรับคาร์บอนเครดิตในโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นรายได้เสริม
เป๋าตุงด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน: เกษตรกรเพียงนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาส่งมอบ แทนการเผาที่สร้างมลพิษ จะได้รับทั้งน้ำมันไบโอดีเซล แผ่นคลุมดินชีวมวล และชุดพลังงานสะอาดจากมูลนิธิฯ
นำร่องเชียงใหม่ ดีเดย์ลงทะเบียน 5 พ.ค.เป็นต้นไป
มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับ กระทรวง อว. คิกออฟพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เพื่อเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน เกษตรกรที่สนใจสามารถเตรียมตัวลงทะเบียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
"เรากำลังนำมาตรฐานระดับโลกและระดับชาติ ทั้งจาก ENTEC และระบบ Solar Sure มาไว้ในมือเกษตรกร เพื่อพิสูจน์ว่าแผงโซลาร์เซลล์มือสองคุณภาพดี เมื่อผสานกับอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ไทย จะเป็นอาวุธสำคัญในการสู้กับ PM 2.5 และสร้างชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน"