ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ส่งต่อ “กำลังใจ” จากพนักงาน มอบของใช้จำเป็นแก่ทัณฑสถานหญิง 8 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ส่งมอบของใช้จำเป็นมูลค่ารวม 94,500 บาท แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ โดยสิ่งของดังกล่าวมาจากการระดมทุนและการบริจาคของพนักงานภายในองค์กร เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” (Giving Back to Society) ทั้งนี้ การส่งมอบดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ
นายยศยุต สหวัชรินทร์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การบริจาคในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักการเคารพในความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity & Inclusion – DE&I) โดยเราเชื่อมั่นว่าทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือสถานะใด ล้วนมีคุณค่าในแบบของตนเองและสมควรได้รับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาชีวิต
ในโอกาสวันสตรีสากลที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมภายใต้ธีม ‘Give to Gain’ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแบ่งปันและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น ผ่านการระดมทุนเพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น อาทิ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างกำลังใจสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในอนาคต”
สิ่งของจำเป็นที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย บริจาคในครั้งนี้ จะถูกนำไปส่งมอบให้แก่ทัณฑสถานหญิง 8 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี
ขณะเดียวกัน กิจกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ธีม “Uniquely Me, Growing As One” ที่ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ใช้เป็นกรอบในการสร้างสถานที่ทำงานที่เคารพในความแตกต่าง เปิดพื้นที่ให้พนักงานเป็นตัวของตัวเอง และสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเลือกสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยมุ่งสนับสนุนผู้หญิงในช่วงเวลาที่เปราะบางให้ได้รับการดูแลและโอกาสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการเริ่มต้นจากวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เข้มแข็ง จะนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน