ONNEX by SCG x กสิกรไทย พัฒนาโมเดลบริการ Green Ecosystem Financing & Solutions หนุน SME สู่ศก.สีเขียว

ONNEX by SCG ภายใต้ธุรกิจ SCG Smart Living ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโมเดลบริการ Green Ecosystem Financing & Solutions เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถเริ่มต้นและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การให้คำปรึกษาเชิงลึก การออกแบบ วางแผนและพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ไปจนถึงการเข้าถึงสินเชื่อสีเขียวที่เหมาะสมกับโครงการจริง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศภายในปี 2593 พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อสีเขียวภายใต้ความร่วมมือนี้ 5,000 ล้านบาท
ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองโลก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาความสามารถในการทำกำไรและผลประกอบการของธุรกิจ โดยธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารอย่าง ONNEX by SCG พัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ลงมือดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกจริง ต่อยอดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นใจ เพราะการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ”
บวรสันติ์ นวราช Managing Director บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไม่ใช่เพียงความท้าทายของภาคธุรกิจ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำนวนมากยังต้องการทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ความร่วมมือระหว่าง ONNEX by SCG และธนาคารกสิกรไทยถูกออกแบบให้เป็นระบบสนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด จนถึงการเชื่อมต่อกับ Green Finance เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลงมือดำเนินการด้าน Climate Action ได้จริง และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม”
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการสร้าง Green Ecosystem ที่ครบวงจร โดยผสานความเชี่ยวชาญของ ONNEX by SCG ด้านโซลูชันพลังงานสะอาด การออกแบบและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้ากับศักยภาพของธนาคารกสิกรไทยในการสนับสนุนลูกค้าด้านการเงินสีเขียว (Green Finance) และโซลูชันด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน K‑Climate ESG Advisory เครื่องมือจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก KClimate1.5 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโลกร้อนร่วมกับ Creative Climate Research Center (CCRC) การขอใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) ผ่านแพลตฟอร์ม Green Pass ไปจนถึง Watt’s Up แพลตฟอร์มสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
ภายใต้โมเดล Green Ecosystem Financing & Solutions ผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint Assessment) การวิเคราะห์แนวทางลดคาร์บอนที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ การออกแบบและประเมินความคุ้มค่าของโครงการพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์รูฟท็อป หรือโซลูชันด้านพลังงานอื่น ๆ ไปจนถึงการได้รับบริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนงานเปลี่ยนผ่านธุรกิจอย่างยั่งยืน และคำแนะนำการยื่นขอสินเชื่อสีเขียวกับธนาคารกสิกรไทยอย่างเป็นระบบ
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.5% ในช่วง 2 ปีแรก และ 5% สำหรับปีที่ 3–5 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนและปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืนรวม 400,000 – 500,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย
ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดโครงการพลังงานสะอาดและโครงการลดคาร์บอนในภาคธุรกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากการประเมินเบื้องต้น ภายในระยะเวลาโครงการประมาณ 1 ปี หากมีการใช้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ประมาณ 250 เมกะวัตต์ มีศักยภาพในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 180,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวนถึง 7.5–15 ล้านต้นต่อปี
นอกจากการสนับสนุนด้านเงินทุน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับ องค์ความรู้ เครื่องมือวิเคราะห์ และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและความยั่งยืน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ลดความเสี่ยงของโครงการ และสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและ ONNEX by SCG ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผนึกกำลังของภาคธุรกิจไทยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) ของประเทศ พร้อมสร้างระบบนิเวศด้านความยั่งยืนยทางด้านพลังงานและการเงินสีเขียวที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต ./