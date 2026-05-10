World of Coffee Bangkok 2026 ขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่โลกกาแฟพิเศษไทย

ครั้งแรกในไทย! World of Coffee Bangkok 2026 เทศกาลกาแฟระดับโลกที่ ปักหมุดกลางกรุงเทพฯ ถือเป็นประเทศที่ 3 หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานในเอเชียครั้งแรกที่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ปี 2024 และกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ปี 2025 ตอกย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟไทยศูนย์กลางอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ที่โดดเด่นในช่วงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมเชื่อมตลาดสู่เวทีโลก ดื่มด่ำวัฒนธรรมกาแฟจากทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ ณ ไบเทคบุรี (BITEC)
๐ WOC เวทีขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่แห่งโลกกาแฟพิเศษ
World of Coffee (WOC) เป็นงานแสดงสินค้ากาแฟระดับโลกที่สำคัญสุดสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ก่อตั้งโดยสมาคมกาแฟพิเศษ Specialty Coffee Association (SCA) มาตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันมีการจัด WOC ทั่วทุกทวีปในโลก ถือเป็นจุดนัดพบประจำปีของมืออาชีพในวงการ เพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกร โรงคั่ว ไปจนถึงบาริสต้าเข้าด้วยกัน ซึ่งงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของนวัตกรรมล้ำสมัยและมาตรฐานใหม่ในวงการ ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งบาริสต้าชิงแชมป์โลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพกาแฟควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนและความเป็นธรรมให้กับทุกคนในห่วงโซ่กาแฟทั่วโลก
Mr.Kangmin Kim, Project Manager EXPORUM บริษัทผู้จัดงานอีเวนต์ระดับโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดงาน WOC ในทวีปเอเชีย ร่วมกับ SCA กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมคาเฟ่ที่มีชีวิตชีวา และเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีธุรกิจกาแฟที่ได้รับความนิยมสูงและมีเทศกาลกาแฟมากมายจัดขึ้นตลอดปี แต่สิ่งที่ทำให้งาน World of Coffee (WOC) แตกต่างและเป็นโอกาสทองที่ผู้ประกอบการ HORECA (กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและที่พัก) และผู้ประกอบการร้านกาแฟไม่ควรพลาด คือการเป็นศูนย์กลางที่พาบทสนทนาระดับโลก และผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมกาแฟจากทั่วโลก เข้ามาสู่ตลาดไทยโดยตรง งาน WOC เป็นโอกาสที่ได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และเข้าถึงนวัตกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่าสุด (อาทิ เครื่องชง Espresso รุ่นใหม่, เครื่องบดความแม่นยำสูง, เครื่องคั่วอัจฉริยะ, หรือซอฟท์แวร์บริหารร้าน) จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 600 บูท จาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งช่วยให้สามารถเรียนรู้โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และยกระดับคุณภาพการผลิตเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ยังเป็นโอกาสทองของกลุ่ม B2C (Business-to-Customer) ในการกระทบไหล่บาริสต้าแชมป์โลก ซึ่งมาชงกาแฟจากเมล็ดพันธุ์ยอดเยี่ยมที่คัดสรรมาให้ทดลองชิมภายในงาน สะท้อนว่าการจัดงาน WOC Bangkok ครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับทั้งในแง่ของผู้บริโภคและการทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟให้ก้าวไปไกลกว่าเดิม
๐ ชูไทย “โมเดลเชิงกลยุทธ์” ของอุตสาหกรรมในอนาคต
จุดยืนของประเทศไทยมีความโดดเด่น เพราะเป็นทั้งประเทศผู้ผลิต และตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการผสมผสานที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลก และมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์อย่างมาก เพราะตอบเทรนด์การบริโภคอย่างรู้ที่มา และการให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์ ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก แหล่งปลูกคุณภาพสูงในไทย วัฒนธรรมคาเฟ่ที่มีชีวิตชีวา และบาริสต้าที่มีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยพร้อมรับประโยชน์จากงาน World of Coffee Bangkok ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่โลก และในขณะเดียวกันก็พาบทสนทนาระดับโลกกลับเข้ามาสู่ตลาดไทย
งาน WOC Bangkok 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2026 ณ BITEC ทำให้เมล็ดกาแฟไทย ได้รับการชิมจาก Q-graders และผู้ซื้อที่ทรงอิทธิพลระดับโลก ดึงดูดบริษัทกว่า 400 แห่งจาก 40 ประเทศ สร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวและการค้า อีกทั้งการยอมรับในฝีมือคนไทย โดยที่ผ่านมาไทยเคยส่งแชมป์ระดับประเทศไปคว้าทั้งตำแหน่งแชมป์โลก และคว้าลำดับสูงๆ ในเวทีโลกมาแล้ว งานนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดบ้านต้อนรับชุมชนกาแฟจากทั่วโลก และยืนยันว่าไทยคือผู้นำกาแฟพิเศษระดับโลก
"ในสายตาของ SCA ประเทศไทยคือ โมเดลเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตของอุตสาหกรรม ด้วยความสำเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบ Seed-to-Cup ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศผู้ผลิตสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริโภคที่แข็งแกร่ง ช่วยลดการพึ่งพาความผันผวนจากตลาดตะวันตกได้อย่างมีนัยสำคัญ และไทยยังมีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมแปรรูป ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนารสชาติกาแฟ ด้วยความพร้อมของไทยเราเชื่อมั่นว่าการจัดงาน WOC Bangkok เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เข้ามายกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง”
๐ โอกาสครั้งใหญ่ของธุรกิจกาแฟไทยเชื่อมสู่ตลาดเวทีโลก
ด้านนายกิจจา วงศ์วารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อโรม่า กรุ๊ป ในฐานะผู้ประกอบการไทย มองว่า การมาเยือนของงานกาแฟระดับโลก WOC Bangkok ในปี 2026 เป็นโอกาสครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพราะงานนี้สะท้อนมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมกาแฟโลกที่จะเข้ามาปฏิวัติมุมมองและการทำธุรกิจในไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Storytelling และนวัตกรรม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรต้นน้ำได้พบกับผู้ซื้อ และโรงคั่วระดับสากลโดยตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐานการผลิตกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ที่ทั่วโลกต้องการ เพื่อยกระดับเมล็ดกาแฟไทยให้ข้ามขีดจำกัดจาก Local สู่ Global ได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการคั่วและการสกัดกาแฟที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงเรียนรู้โมเดลธุรกิจคาเฟ่ยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ รวมถึงบาริสต้าเองก็มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและเสริมความรู้จากกูรูตัวจริง ที่มาแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจภายในงาน
