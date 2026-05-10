อุตุฯ เตือนภาคเหนือ-ใต้ เจอพายุฤดูร้อน-ฝนตกหนัก ! เปิด 4 จว.พื้นที่เสี่ยงสูง

🎯วันนี้ (10 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เตือนภัย “อากาศแปรปรวน” เป็นฉบับที่ 10 เปิด 4 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคใต้ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 8 จังหวัดในภาคเหนือและ 4 จังหวัดในภาคใต้
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (10 พ.ค. 69): เหนือ-ใต้ ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง⛈💨
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ในช่วงวันที่ 11 - 16 พ.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ภาคใต้ในช่วงวันที่ 10 - 11 พ.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 16 พ.ค. 69 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากละฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 9 - 10 พ.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.3, 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และขนาด 3.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
🔥 🥵 อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (9 พ.ค. 69) วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี