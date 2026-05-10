DAD จับมือ TGO ขับเคลื่อน “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ” สู่เมืองต้นแบบ Net Zero

DAD และ TGO ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ” มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำต้นแบบของ “เมืองคาร์บอนต่ำ”
ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) ร่วมประชุมหารือ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ในการวางแนวทางบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับ “เมือง” ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนลดก๊าซเรือนกระจก ไปถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล อาทิ GHG Protocol และ ISO 14064 แนวทางดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงาน การเก็บรวบรวมและประเมินข้อมูล การทวนสอบ และการจัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมกำหนดเป้าหมาย Net Zero ในระยะยาว ตอกย้ำการยกระดับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะให้เป็นต้นแบบของ “เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)” ในระดับประเทศ ณ ห้องประชุม BOD อาคารธนพิพัฒน์
สำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับเมือง จะครอบคลุม 5 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง ภาคของเสีย ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร/การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถออกแบบมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)
2. การพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบขนส่งสะอาด
3. การจัดการขยะและของเสียอย่างยั่งยืน
และ 4. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอน