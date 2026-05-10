‘สุชาติ’ รับฟังภาคประชาชน เดินหน้าดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ย้ำต้องรอบคอบ ไม่กระทบวิถีชีวิตประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้การต้อนรับตัวแทนอดีตคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ภาคประชาชน นำโดย นางนิศานาถ โยธาสมุทร นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมนายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และคณะ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การหารือครั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณ รมว.ทส. ที่ยืนยันผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งเคยตกไปจากการยุบสภา ให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง เพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
นายสุชาติ รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำว่า การจัดทำ พ.ร.บ.อากาศสะอาด ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านการดำรงชีวิต อาชีพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม
พร้อมฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมาย ลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่าง เพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริง โดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชน
ทั้งนี้ บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ใช้เวลาหารือกันอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว