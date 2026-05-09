ฟอรัมใหญ่แห่งปี!! กสิกรไทย สานพลังพันธมิตร จัด EARTH JUMP 2026 ระดมกว่า 60 Speakers ยกระดับจากเวทีความรู้ สู่ Action Platform

EARTH JUMP 2026 งานฟอรัมใหญ่ด้านความยั่งยืนประจำปีที่ภาคธุรกิจต้องห้ามพลาด พลิกกลยุทธ์สู่การลงมือทำ เพื่อสร้างผลลัพธ์และการเติ
เมื่อกติกาใหม่ด้านสภาพภูมิอากาศและความคาดหวังจากตลาดโลกกำลังเร่งให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวทันที โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่แค่มีแผน แต่คือใครลงมือทำได้ก่อน จะคว้าโอกาสและสร้างความได้เปรียบก่อน EARTH JUMP 2026 จึงยกระดับจากเวทีความรู้ สู่ Action Platform ที่พาธุรกิจลงมือทำได้จริง ไม่ใช่แค่การอัปเดตเทรนด์หรือสร้างแรงบันดาลใจ แต่รวบรวม Climate Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ ครบทั้งเครื่องมือทางการเงิน เทคโนโลยีและโซลูชัน คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และเวิร์กช็อปเชิงลึกแบบลงมือทำ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2569 ที่ Zipevent คลิก! https://earthjump.co/3PVd8t6 ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์จอง Workshops ก่อนใคร (ด่วน! จำนวนจำกัด) หรือ ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_earthjump2026
ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน EARTH JUMP ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้จริง โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญของประเทศ ซึ่งการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจเป็นการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ โดยจากข้อมูลของ PWC ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้บริหารที่มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย พบว่า 22% ธุรกิจที่ปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า
สำหรับงาน EARTH JUMP 2026: A Bridge To Empowered Actions มีรายละเอียด ดังนี้
1. เวที Vision To Action ถอดรหัสนโยบายและกลยุทธ์ระดับประเทศสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกติกาโลกใหม่ จากผู้นำระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นต้น พร้อม Session พิเศษ “SME Clinic: เปลี่ยน Pain เป็น Power เช็กสุขภาพธุรกิจสีเขียว เพื่อแต้มต่อที่ยั่งยืน” เป็นการ Pitch ปัญหาธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับ 4 กูรูชื่อดังจากภาคธุรกิจ การเงิน และด้านความยั่งยืน
2. เวที SME and Climate Tech รวมเคสธุรกิจที่ทำจริงสำเร็จจริง และสร้างรายได้จริง จากผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ตรีสุรมงคลโชติ Marketing Director และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ She Knows ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ประธานกรรมการบริหาร บจก. ยู้ ฟิชบอล และ Founder ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UNC นายวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ Co-Founder นีรารีทรีทโฮเทล และนายวรัตต์ วิจิตรวาทการ ผู้ก่อตั้ง Roots เป็นต้น
3. Exhibition Zone และกิจกรรม Workshops โดย Exhibition Zone เป็นการรวมโซลูชันและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรชั้นนำและสตาร์ทอัพ ซึ่งบูทจัดแสดงนิทรรศการผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลที่ได้รับการสนับสนุนจาก SCGP นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshops ที่จะช่วยให้ธุรกิจลงมือเปลี่ยนผ่านได้จริง ได้แก่ เรียนรู้การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเริ่มต้นอย่างไร พลิก Climate Risk สู่ Financial Impact ตามมาตรฐาน IFRS S2, การปลดล็อกแหล่งเงินทุนด้วยอาคารสีเขียว และการวางรากฐานสู่ Net Zero ด้วย Digital MVR
4. Climate Solution โซลูชันครบวงจรที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ครอบคลุมทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และเครื่องมือ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจในทุกระดับ ได้แก่ Financial Solutions, ESG Readiness Check โดย KCLIMATE 1.5 ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, ESG Advisory Workshop เรียนรู้ เจาะลึกเวิร์กช้อปเข้มข้นที่ช่วยธุรกิจเปลี่ยนผ่านได้จริง, Clinic ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวางแผนธุรกิจ
มาร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การลงมือทำและต่อยอดธุรกิจสู่โอกาสใหม่ไปด้วยกัน กับสุดยอดงานฟอรัมด้านความยั่งยืนแห่งปี “EARTH JUMP 2026 : A Bridge To Empowered Actions” ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00-17.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2569 ที่ Zipevent คลิก! https://earthjump.co/3PVd8t6 ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์จอง Workshops ก่อนใคร (ด่วน! จำนวนจำกัด) หรือ ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_earthjump2026