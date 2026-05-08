อุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อน-ฝนตกหนักมาก ! เผย 49 จว.ทั่วไทยพื้นที่เสี่ยงสูง

🎯วันนี้ (8 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เตือนภัย “อากาศแปรปรวน” เป็นฉบับที่ 6 (มีผลกระทบถึง 10 พ.ค.69) เผย 49 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก แบ่งเป็น 14 จังหวัดภาคเหนือ 7 จังหวัดในภาคอีสาน 11 จังหวัดในภาคกลาง 7 จังหวัดในภาคตะวันออก และ 10 จังหวัดในภาคใต้
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (8 พ.ค. 69): ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง⛈💨
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันลดลงอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตก
ด้านเพจเฟซบุ๊ก แจ้งเตือนอากาศ เตือนว่าอากาศแปรปรวนรุนแรง วันนี้ (8 พ.ค.) หนักมาก เน้น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ส่วนใหญ่เริ่มหลังเที่ยงวัน เป็นต้นไป โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนหนัก ลมกระโชกแรง รวมถึงลูกเห็บตกและฟ้าผ่า หลายพื้นที่
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า :
ในช่วงวันที่ 8 – 9 พ.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 14 พ.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 8 - 14 พ.ค. 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้น และตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 8 – 10 พ.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
ในช่วงวันที่ 8 – 9 พ.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 7 - 8 พ.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
☀️ ร้อนจัดต่อเนื่อง 🥵
🔥อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (8 พ.ค. 69) วัดได้ 41.7 องศาเซลเซียส ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
🔥อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้(8 พ.ค. 69) วัดได้ 37.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี