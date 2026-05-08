ความก้าวหน้าที่มีหลักการ : สมการที่โลกขาดหาย / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569
Principled Progress: The Missing Equation of Our Time ความก้าวหน้าที่มีหลักการ : สมการที่โลกขาดหาย
ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา โลกถูกขับเคลื่อนด้วยคำๆหนึ่ง —“Progress”
มันคือคำสัญญาของยุคอุตสาหกรรม คือความหวังของรัฐสมัยใหม่ และคือความเชื่อของผู้คนนับพันล้านว่าเราจะ “ดีขึ้น เร็วขึ้น รวยขึ้น” อย่างไม่สิ้นสุด
และในหลายมิติ เราทำสำเร็จ — เราเพิ่มอายุขัย ลดความยากจน สร้างเมือง เครือข่าย อินเทอร์เน็ต และวันนี้—ปัญญาประดิษฐ์
แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็กำลังสร้างโลกที่ “เปราะบางขึ้นในระดับโครงสร้าง” —มั่งคั่งขึ้น แต่เหลื่อมล้ำลึกขึ้น เชื่อมต่อมากขึ้น แต่แตกแยกมากขึ้น ฉลาดขึ้น แต่ขาดปัญญา เร็วขึ้น แต่ไร้ทิศทาง
คำถามของศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่แค่ “เราจะก้าวหน้าได้เร็วแค่ไหน” แต่คือ
• เราจะก้าวหน้าโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร
• เราจะมั่งคั่งโดยไม่ทำลายโลกได้อย่างไร
• เราจะทรงพลังโดยไม่ไร้หลักการได้อย่างไร
นี่คือจุดเริ่มต้นของ “Principled Progress Paradigm” (PPP)
I. เมื่อ “เข็มทิศ” สำคัญกว่า “เครื่องยนต์”
ปัญหาของโลกวันนี้ ไม่ใช่เราไม่มี “เครื่องยนต์” แต่คือเราไม่มี “เข็มทิศ”
เราสร้างเทคโนโลยี เพิ่ม GDP เร่งประสิทธิภาพ แต่เราไม่ได้ตอบคำถามว่า “ควรไปทางไหน” ผลลัพธ์คือ การเติบโตที่ไร้ทิศทาง และระบบที่ยิ่งโต ยิ่งเปราะบาง
• GDP โต แต่ความเหลื่อมล้ำไม่ลด
• เทคโนโลยีก้าวหน้า แต่จริยธรรมตามไม่ทัน
• การเติบโตเร่งขึ้น แต่ธรรมชาติถอยหลัง
PPP คือการนิยามความก้าวหน้าใหม่ ไม่ใช่แค่ “โตขึ้น” แต่คือ “การรุ่งโรจน์ของทั้งระบบ (Systemic Flourishing)”
II. สมการใหม่ของความก้าวหน้า (The New Equation of Progress)
PPP = SEP × (PP x SDC)
โดยที่
PPP : Principled Progress Paradigm
SEP : Sufficiency Economy Philosophy
PP : Principled Pragmatism
SDC : System Design Capability
นี่ไม่ใช่แค่สมการ แต่มันคือ “สถาปัตยกรรมของความก้าวหน้าใหม่” ที่แปลง"หลักการ" สู่ "พลังงานขับเคลื่อน” โดยทั้ง 3 ปัจจัยทำงานผสานกันในฐานะ "ระบบที่มีชีวิต”
1. Sufficiency Economy Philosophy: กำหนด “ทิศ และขีดจำกัด” (Direction & Boundary)
ในสมการนี้ SEP ไม่ได้เป็นเพียงหลักจริยธรรม แต่ถูกนิยามใหม่ให้เป็น “ตรรกะแห่งการอยู่รอด” (Logic of Survival) ในโลกที่ซับซ้อน โดยทำหน้าที่เป็นตัวคูณ (Multiplier) ผ่าน 3 กลไกหลัก
• Moderation (Optimization): การบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำลายฐานทรัพยากรในอนาคต
• Reasonableness (Systemic Logic): การตัดสินใจบนเหตุผลเชิงระบบที่มองเห็นผลกระทบข้ามมิติ (Second-order effects)
• Self-Immunity (Resilience): กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความผันผวน (Shock-absorber)
ในโลกที่ซับซ้อนและผันผวน SEP คือ “Anti-Fragility Multiplier”
2. Principled Pragmatism: กำหนด “วิธีคิดเชิงปฏิบัติ” (How to Act)
หัวใจของการขับเคลื่อนคือ "ทางสายกลางเชิงปฏิบัติ" ที่เชื่อม "อุดมคติ" เข้ากับ "โลกจริง" โดยมีหลักการกำกับชัดเจนเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส (Opportunism):
• Non-negotiable Core: กำหนด "แกนกลางที่ห้ามต่อรอง" (เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ความโปร่งใส)
• Tactical Flexibility: ยืดหยุ่นในวิธีการ แต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายเชิงคุณค่า
• Principled Pivot: กล้าเปลี่ยนทางเมื่อข้อมูลเปลี่ยน แต่ต้องอยู่บนฐานของเข็มทิศเดิม
ในโลกที่ซับซ้อนและผันผวน Principled Pragmatism คือ “Navigational Core”
3. System Design Capability: กำหนด “ความสามารถในการทำให้เกิดจริงและขยายผล” (Make it Work & Scale)
องค์ประกอบนี้คือตัวเปลี่ยนเกม โดยเปลี่ยน "การขอร้องให้ทำดี" เป็น "การบังคับให้ทำดีด้วยโครงสร้าง" (Governance by Design):
• Embedded Integrity: ฝังจริยธรรมลงในกฎหมาย กติกา และ Code ของเทคโนโลยี
• Scalability: ความสามารถในการขยายผลจากระดับ Sandbox สู่ระดับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
• Feedback Loops: สร้างระบบตรวจสอบที่โปร่งใสและตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้ทันที
ในโลกที่ซับซ้อนและผันผวน System Design Capability คือ “Driving Mechanism”
III. จาก PPP สู่ Civilizational Architecture
PPP คือ Moral Operating System ของอารยธรรมใหม่ ที่ทำให้ 5 Strategic Thrusts นี้เกิดขึ้นจริง:
• Prosperity with Purpose — มั่งคั่งอย่างมีความหมาย
• Innovation with Integrity — เทคโนโลยีอยู่ใต้จริยธรรม
• Freedom with Responsibility — เสรีภาพควบคู่วินัย
• Growth with Sustainability — เติบโตโดยไม่ทำลายอนาคต
• Power with Principles — อำนาจภายใต้หลักการ
นี่คือ “วิศวกรรมเชิงคุณค่า” ที่ฝัง “ปัญญาเชิงระบบ” ไว้ในระดับโครงสร้างของอารยธรรม
IV. Soft System Power: โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของไทย
ในช่วงรอยต่อของอารยธรรม—ระหว่างระเบียบเก่าที่เสื่อม และระเบียบใหม่ที่ยังไม่เกิด—นี่คือ “หน้าต่างโอกาส” ของประเทศไทย
ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ตาม แต่คือการเป็น “ผู้ออกแบบ” ผ่านการสร้าง Soft System Power ซึ่งเหนือกว่า Soft Power เพราะเป็นการส่งออก “ระบบ” ไม่ใช่แค่ “ภาพลักษณ์”
ประเทศไทยสามารถเป็น Global Sandbox ของโมเดลการพัฒนาที่ “มั่งคั่ง + มีจริยธรรม + ยั่งยืน” เช่น
• Sufficiency Innovation Economy
• Tech-Moral Society
• BCG Economy Model
พร้อมเครื่องมือใหม่:
• PPP Impact Metric — วัดผลลัพธ์เชิงระบบ ไม่ใช่แค่ ROI
• Policy Sandbox — ทดลองนโยบายในโลกจริง
• Decentralized Integrity — สร้างความโปร่งใสด้วยเทคโนโลยี
~ บทสรุป
ความก้าวหน้าที่ไร้หลัก จะพาเราหลงทาง แต่หลักการที่ไร้พลัง จะพาเราหยุดนิ่ง
PPP คือการเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน
• SEP = ไปทางไหน
• PP = ตัดสินใจอย่างไร
• SDC = ทำให้เกิดจริงอย่างไร
นี่ไม่ใช่แค่โมเดลการพัฒนา แต่เป็น “สถาปัตยกรรมของอนาคต”
หน้าต่างโอกาสนี้จะไม่เปิดนาน อนาคตจะเป็นของประเทศที่ “มีหลักชัด ออกแบบระบบได้ และกล้าสร้างเส้นทางของตัวเอง”
และหากประเทศไทยเลือกเดินเส้นทางนี้ เราอาจไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ “ตามโลกทัน” แต่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ ช่วยออกแบบโลกยุคถัดไป
บทความโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ประธานกรรมการแพลตฟอร์ม Youth in Charge
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)