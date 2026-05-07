กสิกรไทย คว้า "DJ BIC" ต่อเนื่อง 10 ปี ชูความยั่งยืนสอดคล้องกลยุทธ์ธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับสากล ด้วยการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones Best-in-Class Indices (DJ BIC) ทั้งในกลุ่มระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน สะท้อนความสำเร็จในการบูรณาการมิติความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตระหนักถึงความท้าทายของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ โดยธนาคารมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านยุทธศาสตร์แบบองค์รวม (Issue-based Sustainability Strategy) ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบ ทั้งการเป็นธนาคารที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ การเป็นธนาคารที่พร้อมเคียงข้างเพื่อก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน และการเป็นธนาคารที่สร้างการเติบโตอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones Best-in-Class Indices หรือ DJ BIC (DJSI เดิม) ทั้งในกลุ่มระดับโลกและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน เป็นธนาคารแห่งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผ่านกระบวนการ Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global Sustainable ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ โดยธนาคารสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานที่โดดเด่น ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นธนาคารที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ สะท้อนผ่านความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งด้านดิจิทัลแบงกิ้ง การบริหารจัดการความมั่งคั่ง และความพึงพอใจของลูกค้า ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการให้บริการอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อส่งมอบสินเชื่อที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของลูกค้า
อีกทั้งธนาคารยังคงมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงาน (Scope 1 และ 2) เป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานได้แล้วร้อยละ 21.48 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และได้ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Scope 3) ตามกรอบที่ประเทศไทยกำหนด สอดคล้องกับเป้าหมาย NDC (Nationally Determined Contribution) สนับสนุนการปรับตัวด้วยเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสมรายธุรกิจ และคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา Carbon Ecosystem อย่างครอบคลุมในทุกมิติของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจไทย รวมทั้งให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเติบโตอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและเอสเอ็มอี ควบคู่กับการยกระดับความรู้ทางการเงินและความรู้ด้านไซเบอร์ การส่งเสริมวินัยทางการเงินบนหลัก Responsible Lending และการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการยกระดับทักษะบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ พร้อมยึดมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติ
นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นส่วนหนึ่งของ Dow Jones Best-in-Class Indices เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจบนครรลองการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินในระดับสากล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพาทุกชีวิตและธุรกิจก้าวผ่านความท้าทาย สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันในระยะยาว