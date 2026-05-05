เริ่มแล้ว!! จุฬาฯ ผนึก อย.เปิดทางลัดขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ “Chula x FDA: Express for Innovation” จุฬาฯ จับมือ อย. เร่งนวัตกรรมไทยสู่ตลาดจริง ผ่าน One Stop Service ครบวงจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดโครงการ “Chula x FDA: EXPRESS FOR INNOVATION” เพื่อเปิดเส้นทางลัดสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ นักวิจัย และสตาร์ทอัพไทย ให้สามารถนำผลงานนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดได้จริง ภายใต้แนวคิด One Stop Service ที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย โดยเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
สำหรับกิจกรรมหลักจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้เข้าถึงองค์ความรู้ กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคการยื่นขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ อย. ยุคใหม่” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับการสนับสนุนนวัตกรรมในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Exclusive Workshop และ Consultation clinic ในวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2569 ที่เน้นการลงมือจริง ครอบคลุมการเตรียมเอกสาร ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และแนวทางการสื่อสารผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งเปิดให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญจาก อย. แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้ได้จริง
โครงการนี้ยังออกแบบเพื่อแก้ Pain Point สำคัญของผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่การคัดกรองและประเมินความพร้อมก่อนยื่น (Fast-Track & Pre-Consultation) การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก อย. ไปจนถึงการดูแลกระบวนการแบบ End-to-End ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอน และเพิ่มโอกาสให้นวัตกรรมเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2569 ผ่านลิงก์ https://forms.gle/NQE89oVwmdwQWf9D9
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่ตลาดจริงอย่างยั่งยืน