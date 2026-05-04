คูโบต้า ชวนเยาวชน-ครูประกวดคลิปสั้น 1 นาที เรื่อง "โรงเรียนของหนูไม่ธรรมดา” ชิงรางวัลกว่า 4 แสนบาท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Bag To School โรงเรียนของหนูไม่ธรรมดา” ภายใต้โครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง 2569” เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและคุณครูทั่วประเทศ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจผ่านคลิปสั้น ไม่เกิน 1 นาที
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครในนามโรงเรียน (โรงเรียนละ 1 ผลงาน) และจัดทำคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนของหนูไม่ธรรมดา” ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจ เช่น มุมโปรดในโรงเรียน คุณครูหรือบุคลากรที่ชื่นชม กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ หรือเรื่องเล็กๆ ที่ทำให้อยากมาโรงเรียนทุกวัน
เงื่อนไขการส่งผลงาน มีดังนี้
1.นักเรียนต้องเป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตนเอง ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้ง (9:16) ความยาวไม่เกิน 1 นาที
2.ในวิดีโอต้องมีการกล่าวคำว่า “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง”
3.ติด Hashtag #คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง2569
4.เนื้อหาต้องเหมาะสมกับวัย เสียงชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กร ทั้งนี้ โรงเรียนต้องจัดให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ปรากฏในคลิป และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนส่งผลงาน
กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 โรงเรียน จะได้รับกระเป๋านักเรียนมูลค่าใบละ 200 บาท โรงเรียนละ 100 ใบ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 400,000 บาท
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และประกาศผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ผ่าน Facebook Official: Siam KUBOTA พร้อมส่งมอบรางวัลภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamkubota.co.th/my_school_2569/