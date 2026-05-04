อุตุฯ เตือน 3 จว.พื้นที่เสี่ยงสูง “ฝนตกหนัก” ! ร้อนจัด วัดสูงสุดที่สุโขทัย

🎯วันนี้ (4 พฤษภาคม 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงสูง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ขณะที่ระดับอุณหภูมิสูงสุดวานนี้ (4 พ.ค.69) วัดได้ 41.7 องศาเซลเซียส ที่ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (4 พ.ค. 69) ฝนตกฟ้าคะนอง⛈
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการทำงาน หรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
อนึ่ง ในช่วงวันที่ 6-8 พ.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชน บริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ช่วงวันที่ 4 - 5 และ 8-10 พ.ค. 69 : ฝนตกฟ้าคะนอง⛈เพิ่มขึ้น
ในช่วงวันที่ 4 - 5 และ 8-10 พ.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 7 พ.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 3 - 5 พ.ค. 69 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 10 พ.ค. 69 ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 3 - 4 พ.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.5, 2.0, 3.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และขนาด 3.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด
☀️ ร้อนจัดต่อเนื่อง 🥵 อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (3 พ.ค. 69) วัดได้ 41.7 องศาเซลเซียส ที่ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้(3 พ.ค. 69) วัดได้ 38.4 องศาเซลเซียส ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
⛈รายงานฝนสะสม 24 ชม.ที่ผ่านมา(3 พ.ค. 69) ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 3 พ.ค. 69 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 พ.ค. 69 ของสถานีอุตุนิยมวิทยา มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 53.0 ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
⛈ปริมาณฝนสะสม 24 ชม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานจากสำนักการระบายน้ำ (ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 3 พ.ค. เม.ย. 69 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 4 พ.ค. 69) มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนสูงที่สุดวัดได้ 15.0 มม. ที่จุดวัด ปตร.พระยาสุเรนทร์ เขตสายไหม