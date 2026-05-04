“เอกนัฎ” ย้ำแนวคิด “เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยพลังงานหมุนเวียน

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตพลังงานไทยด้วยพลังงานหมุนเวียน: โอกาสหรือภาพลวง?” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ สะท้อนมุมมองเชิงนโยบายต่อทิศทางพลังงานของประเทศไทยในบริบทวิกฤตพลังงานโลกที่กำลังเผชิญอยู่ โดยย้ำว่า วิกฤตพลังงานในปัจจุบันไม่ใช่เพียงความท้าทาย แต่เป็น “จังหวะสำคัญ” ที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ โดยบทเรียนจากอดีตชี้ให้เห็นชัดว่า การพึ่งพาพลังงานนำเข้าเป็นหลักย่อมนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนที่โดดเด่น โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นกลไกสำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้า รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการติดตั้ง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และพัฒนามาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้ผลักดันแนวทางการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาด ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050
พร้อมกันนี้ รมว.พลังงานได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้โอกาสจากวิกฤตครั้งนี้เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงพลังงาน และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว