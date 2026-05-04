“กลอยตา” ชูแนวคิดสร้างสมดุล รับมือความผันผวนของพลังงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ “การเติบโตของธุรกิจเอกชนอย่างยั่งยืนบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 14 “สถานการณ์พลังงานไทยและผลกระทบจากวิกฤตการตะวันออกกลาง” ในหลักสูตรผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ (บยร.) รุ่นที่ 1 และ “Turning ESG into Business” ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในภาพรวม การบรรยายครอบคลุมทั้งมุมมองเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงตั้งแต่สถานการณ์พลังงานโลก ผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ไปจนถึงผลต่อประเทศไทย ทั้งด้านราคาพลังงาน ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง พร้อมเสนอแนวทางรับมือที่มุ่งรักษาสมดุลของระบบ มากกว่าการแก้ปัญหาที่ราคาเพียงจุดเดียว โดยถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารภายใต้ความไม่แน่นอน ผ่านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบริหารต้นทุนและความเสี่ยง และเชื่อมโยงแนวคิด ESG สู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อสะท้อนว่าความยั่งยืนต้องสามารถดำรงอยู่ได้ในเชิงธุรกิจ
นางกลอยตา ได้นำเสนอแนวคิด “Sufficiency and Efficiency” หรือการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียงการปรับพฤติกรรม แต่เป็นวิธีคิดในการบริหารทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัด โดยการใช้อย่างพอเพียงคือการใช้เท่าที่จำเป็นและเลือกใช้ในสิ่งที่สร้างคุณค่า ขณะที่การใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือการทำให้ทุกหน่วยทรัพยากรก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด แนวคิดทั้งสองจึงต้องดำเนินควบคู่กัน เพื่อให้เกิดสมดุลใหม่ของการใช้พลังงาน
แนวทางดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เชื่อมโยงตั้งแต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงความสามารถในการแข่งขัน การบริหารต้นทุน และการออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
นางกลอยตากล่าวทิ้งท้ายว่า คำถามเรื่องพลังงานกำลังเปลี่ยนไปจาก “จะหาพลังงานเพิ่มจากที่ใด” ไปสู่ “จะใช้พลังงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร” ซึ่งสะท้อนการปรับจากการตั้งรับไปสู่การบริหารจัดการอย่างรอบคอบ ในโลกที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติ