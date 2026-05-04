ซีพี-เมจิ ผนึกกำลัง มก. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมไทย หนุนเกษตรกรผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตชั้นนำของประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)เพื่อร่วมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโคนมไทย ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเสริมศักยภาพเกษตรกรและบุคลากรในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภค ภายใต้ความร่วมมือระยะ 3 ปี โดยมี นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม
นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมนมพาสเจอไรซ์ในประเทศไทย ซีพี-เมจิ เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงเริ่มต้นจากน้ำนมดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรต้นน้ำ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต (Enriching Life)’ ผ่านมิติของการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกันตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่เกษตรกร อุตสาหกรรม และสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผสานองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในอุตสาหกรรมนมมานานกว่า 36 ปี ของซีพี-เมจิ เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรในอุตสาหกรรม ให้สามารถรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมดิบ ตลอดจนการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้นแบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ
ฟาร์มโคนม เพื่อให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภค และนำไปสู่การสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกร และการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคนมไทย”
ด้าน ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการทำงานร่วมกันทางวิชาการ แต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยให้สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนในระยะยาว เรามีความพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากร เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ขณะเดียวกัน ความเชี่ยวชาญของซีพี-เมจิจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว”
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงการผสานความแข็งแกร่งของภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยอย่างเป็นระบบ สร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรในชุมชน การยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศอุตสาหกรรมโคนมไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน