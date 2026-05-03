จุฬาฯ ผนึกรัฐ-เอกชน “ฝ่าวิกฤติพลังงานไทยด้วยพลังงานหมุนเวียน” หนุนนโยบายพลังงานยั่งยืน ผ่านงานวิจัยที่แข็งแกร่ง

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ Biorefinery Hub of Knowledge ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตพลังงานไทยด้วยพลังงานหมุนเวียน: โอกาสหรือภาพลวง?” เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์พลังงานและศักยภาพของพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เมื่อ 1 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในการเป็นเวทีกลางเพื่อขับเคลื่อนสังคม “จุฬาฯ มุ่งมั่นในการสร้างคนที่มีวิสัยทัศน์และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศสู่ความยั่งยืน การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยในระยะยาว”
ในโอกาสนี้ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยได้กล่าวถึงทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ “การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือก แต่คือทางรอดของเศรษฐกิจไทยที่เราต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน"
ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งต้นทุนพลังงานที่ผันผวนและความมั่นคงของระบบ การจัดงาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพและข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนอย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ว่าพลังงานสะอาดจะสามารถทดแทนพลังงานหลักและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคภาครัฐและเอกชนร่วมการเสวนา ได้แก่
"ดร.เกษดา สุทธิอัมพร" ผู้แทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน "นที สิทธิประศาสน์" ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย "ศาณินทร์ ตริยานนท์" นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย "กิตติศักดิ์ วัธนะเวคิน" นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย "ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล" อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
และรองศาสตราจารย์ ศิริพร จงผาติวุฒิ ผู้แทน Biorefinery Hub of Knowledge ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่มีหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน ยืนยันความพร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการผลิตบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดของประเทศต่อไป