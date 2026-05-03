จุฬาฯ เปิดสยามสแควร์ดูแลแรงงาน ปีที่ 2 ดันนิสิตลงสนามจริง เชื่อมพลังอุดมศึกษาสู่ภาคแรงงาน-ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงาน “จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ สยามสแควร์วอล์กกิ้งสตรีท เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้พี่น้องแรงงานเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพฟรี พร้อมกิจกรรมและของที่ระลึกจากพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนภายในงาน
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ใช้แรงงานเดินทางเข้าร่วมงานและลงทะเบียนตั้งแต่เปิดงาน โดยตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 8,000 คน และเข้ารับบริการในโซนต่าง ๆ อย่างหนาแน่น ทั้งโซนตรวจสุขภาพ โซนให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงาน และโซนพัฒนาทักษะอาชีพ สะท้อนถึงความต้องการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
โดยในช่วงเวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแถลงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอย่างใกล้ชิด
ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้บริหารและผู้แทนจากภาครัฐได้ร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมในแต่ละโซน พร้อมชื่นชมนิสิตและบุคลากรจากจุฬาฯที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆจากภายในรั้วมหาวิทยาลัยออกมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร จากคณะสายสุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงโรค ตรวจสุขภาพช่องปาก การสอนตรวจมะเร็งเต้านม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจความแข็งแรงของกระดูก และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ยา และโภชนาการ
ในด้านการทำงานและการพัฒนาทักษะ ยังมีบริการจากคณะสายสังคมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน การตรวจสอบสิทธิ การถ่ายภาพเพื่อใช้สมัครงาน และกิจกรรมให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน
นอกจากนี้ งานยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลักภาคเอกชน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ที่ขนกองทัพแบรนด์มามากมายเพื่อมาแจกแรงงานภายในงาน รวมถึงช่อง 7HD และ GMM Grammy ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และส่งศิลปินมาร่วมสร้างบรรยากาศตลอดทั้งวัน ทำให้พื้นที่สยามสแควร์เต็มไปด้วยความคึกคักทั้งในด้านของการให้บริการและกิจกรรมความบันเทิง
งาน “จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง” ในปีที่ 2 จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ แต่ยังสะท้อนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานเข้าถึงบริการที่จำเป็น ควบคู่กับการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง