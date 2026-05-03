กบข.จัดสวัสดิการช่วยสมาชิกสู้ค่าครองชีพ รับมือภาระต้นทุนพลังงานพุ่ง

กบข. จัดสวัสดิการพิเศษ “ส่งท้ายหน้าร้อน” มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมาย ช่วยสมาชิกแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการ ผู้บริหารกลุ่มงานลงทุน รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เดินหน้าดูแลสมาชิกอย่างต่อเนื่อง สะท้อนบทบาทการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างรอบด้าน มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และให้ความสำคัญกับการจัดหาสวัสดิการพิเศษที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของสมาชิก
ในช่วง “ส่งท้ายหน้าร้อน” ซึ่งเป็นช่วงที่หลายครัวเรือนเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น กบข. ได้จัดสวัสดิการมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ เพื่อช่วยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของสมาชิก
สวัสดิการเด่น อาทิ ส่วนลดค่าอาหารผ่าน Shopee Food มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่ง) Big C รับ ส่วนลด 50 บาท สำหรับการจับจ่ายใช้สอย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กับแพ็กเกจส่องกล้องตรวจมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ราคาพิเศษ 29,500 บาท จากปกติ 56,300 บาท และแพ็กเกจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคา 16,500 บาท จากปกติ 43,500 บาท รวมถึงสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งสวนสยาม บัตรสวนน้ำราคาพิเศษ 350 บาท จากปกติ 1,000 บาท และดรีมเวิลด์ รับส่วนลด 12% สำหรับบัตรเข้าใช้บริการ
นอกจากนี้ กบข. ยังมีสวัสดิการอื่นๆ สมาชิกที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เมนู สิทธิพิเศษ และ GPF Point บนแอป กบข. My GPF Application และLINE กบข. @gpfcommunity สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179