LPP คว้าใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก OH&S

LPP ประกาศความสำเร็จผ่านการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก (OH&S) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสอดรับกับการยกระดับคุณภาพงานบริการภายใต้แบรนด์ “UP” สู่มาตรฐานใหม่ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พิ พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า LPP ได้ผ่านการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management Systems : OH&S ) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การได้รับการรับรองนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่เราภูมิใจ เพราะถือเป็นเครื่องยืนยันว่า LPP ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับ ‘คน’ และ ‘ความปลอดภัย’ เป็นอันดับหนึ่ง ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ช่วยกันปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรัดกุมและเป็นสากล ที่เราไม่ได้มองว่าความปลอดภัยเป็นเพียงกฎระเบียบ แต่เราสร้างให้เป็นนโนบายที่พึงปฏิบัติและควรยึดถือ เพราะทุกงานบริการของ LPP มี ‘ทีมงาน’ ของเราเป็นผู้อยู่ทุกเบื้องหลังของความสำเร็จในการส่งมอบบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการที่เราบริหารจัดการ
“การได้รับใบรับรองในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการของ LPP ที่มีความเข้มแข็งและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาคุณภาพงานบริการท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน”
ทั้งนี้ LPP ยังได้นำมาตรฐาน ISO 45001 มาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ “UP” - Master Service Brand ที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับความต้องการงานบริการจากลูกค้าและผู้อยู่อาศัยที่มากขึ้น และยังเป็นการการันตีว่าทุกบริการจากแบรนด์ UP ตั้งแต่บริหารจัดการอาคาร งานวิศวกรรม การดูแลระบบ จนถึงการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย ฯลฯ จะถูกส่งมอบด้วยกระบวนการทำงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามหลักสากล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและลูกค้าตามแนวคิด Smooth UP Your Living เพื่อชีวิตที่ราบรื่นขึ้นในทุกวัน
นายสุรวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การแข่งขันในตลาดการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้มองหาแค่ความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ แต่ยังมองหาความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองระดับสากล ซึ่งนี่คือจุดแข็งและข้อได้เปรียบ ที่ LPP ให้ความสำคัญ นอกเหนือไปจากการขยายบริการให้ครอบคลุม เรายังมุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในทุกจุดสัมผัสของงานบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็น Integrated Property Services Ecosystem อย่างสมบูรณ์แบบ” ./