LPP คว้าใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก OH&S

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากซ้ายไปขวา 1. นางสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) 2. นายกุลธัช บุญบงการ ผู้จัดการ สาขาประเทศไทย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 3. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด- (LPP)
LPP ประกาศความสำเร็จผ่านการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก (OH&S) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสอดรับกับการยกระดับคุณภาพงานบริการภายใต้แบรนด์ “UP” สู่มาตรฐานใหม่ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย


นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พิ พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า LPP ได้ผ่านการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management Systems : OH&S ) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การได้รับการรับรองนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่เราภูมิใจ เพราะถือเป็นเครื่องยืนยันว่า LPP ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับ ‘คน’ และ ‘ความปลอดภัย’ เป็นอันดับหนึ่ง ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่ช่วยกันปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรัดกุมและเป็นสากล ที่เราไม่ได้มองว่าความปลอดภัยเป็นเพียงกฎระเบียบ แต่เราสร้างให้เป็นนโนบายที่พึงปฏิบัติและควรยึดถือ เพราะทุกงานบริการของ LPP มี ‘ทีมงาน’ ของเราเป็นผู้อยู่ทุกเบื้องหลังของความสำเร็จในการส่งมอบบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการที่เราบริหารจัดการ


“การได้รับใบรับรองในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการของ LPP ที่มีความเข้มแข็งและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาคุณภาพงานบริการท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน”

ทั้งนี้ LPP ยังได้นำมาตรฐาน ISO 45001 มาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ “UP” - Master Service Brand ที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับความต้องการงานบริการจากลูกค้าและผู้อยู่อาศัยที่มากขึ้น และยังเป็นการการันตีว่าทุกบริการจากแบรนด์ UP ตั้งแต่บริหารจัดการอาคาร งานวิศวกรรม การดูแลระบบ จนถึงการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย ฯลฯ จะถูกส่งมอบด้วยกระบวนการทำงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามหลักสากล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานและลูกค้าตามแนวคิด Smooth UP Your Living เพื่อชีวิตที่ราบรื่นขึ้นในทุกวัน

นายสุรวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การแข่งขันในตลาดการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้มองหาแค่ความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ แต่ยังมองหาความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองระดับสากล ซึ่งนี่คือจุดแข็งและข้อได้เปรียบ ที่ LPP ให้ความสำคัญ นอกเหนือไปจากการขยายบริการให้ครอบคลุม เรายังมุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในทุกจุดสัมผัสของงานบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็น Integrated Property Services Ecosystem อย่างสมบูรณ์แบบ” ./