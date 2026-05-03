ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าสู่องค์กรสีเขียว นำร่องติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป สาขาวรจักร คาดลดการใช้ไฟฟ้ากว่า 15% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางพรเพ็ญ พิมพ์วิริยะกุล (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน นายจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายกฤษกร เหลืองวิไล (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง และนายเลิศวิทย์ โก้สกุล (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาถนนตะนาว ร่วมติดตามผลโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร ซึ่งเป็นสาขานำร่อง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในอาคารสำนักงาน
โดยธนาคารดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดกำลังไฟฟ้า 111.54 kWp (กิโลวัตต์) เปิดทดสอบระบบช่วงกลางเดือนมกราคม 2569 ซึ่งผลการดำเนินงานระหว่างทดสอบระบบวันที่ 19 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2569 พบว่าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวม 28,123 kWh (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าของสาขาได้มากกว่า 100,000 kWh (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี หรือมากกว่า 15% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคารได้ประมาณ 50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร นับเป็นต้นแบบสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานในอาคารสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุนและเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานในระยะยาว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อบัวหลวงกรีน ให้ภาคธุรกิจปรับตัวสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นเดียวกัน ตอกย้ำแนวทางการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของธนาคารที่พร้อมดูแลสังคมในทุกมิติ