มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน นำคณะอบรม ETC รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน “ไมโครไบโอเทค” เสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน (ETC Field Trip) ภายใต้หลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC)” รุ่นที่ 9 โดยนำคณะผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร ETC รุ่นที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2569 และได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้นำองค์ความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและอุตสาหกรรม
ในการนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน นำโดย นายวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมนำคณะผู้เข้าอบรมเข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายพรอรัญ สุวรรณพลาย ประธานกรรมการบริษัท และนายวีรชน ศรียะพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม
ภายในกิจกรรม คณะผู้เข้าชมได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ ทั้งระดับครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืน
ไฮไลท์สำคัญของการศึกษาดูงานครั้งนี้ คือการเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้” ของบริษัท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบครบวงจร โดยมีการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ ที่สามารถลดคาร์บอนจากขยะอินทรีย์ และได้ก๊าซชีวภาพและปุ๋ย รวมถึงเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรร ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของบริษัท
หลักสูตร ETC รุ่นที่ 9 เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และผู้อำนวยการหลักสูตร