1 พ.ค.นี้ จุฬาฯ รวมพลังเพื่อแรงงานไทย ปีที่2 ตรวจสุขภาพ และให้บริการด้านต่าง ๆ ฟรี! กลางสยามสแควร์

ด้วยนโยบายที่อยากเปลี่ยนพื้นที่สยามให้เป็นมากกว่าแค่พื้นที่ของวัยรุ่น และนักท่องเที่ยว แต่อยากให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของคนไทยทุกคน และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความรู้จากจุฬาฯเพื่อประชาชน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง
จุฬาฯ จึงเดินหน้าจัดงานแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำบทบาทของจุฬาฯ ในการสร้างพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง โดยชวนแรงงานไทย ปักหมุดสยามสแควร์ ตรวจสุขภาพ และรับบริการด้านต่างๆจากนิสิต คณาจารย์ พยาบาล และแพทย์จากกว่า 20 คณะและหน่วยงานในจุฬาฯ ฟรี 1 พฤษภาคม 2569 ภายใต้การดำเนินงานของ PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กับงานจุฬาฯห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง
การจัดงานปีที่แล้ว มีแรงงานเข้าร่วมใช้บริการกว่า 2,000 คน และมูลค่าการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีรวมกว่า 2.5 ล้านบาท
ปีนี้จึงยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และตอบโจทย์การดูแลแรงงานในทุกมิติมากขึ้น โดยเนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็น Walking Street ของแรงงานที่สามารถเข้ามาดูแลตัวเองและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ครบทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทักษะการทำงาน และการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยมีการตรวจสุขภาพหลากหลาย
- ดูแลสุขภาพกาย ตรวจคัดกรองเบาหวาน และระดับไขมันในเลือด จำนวน 300 สิทธิ์ โดยคณะสหเวชศาสตร์
- บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ จำนวน 150 สิทธิ์ โดยคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์สุขภาพจุฬาฯ ร่วมกับบริษัท อินโนเทค
- ตรวจให้คำปรึกษาพร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- ตรวจสุขภาพในช่องปาก ประเมินความเสี่ยงฟันผุ ให้คำแนะนำพร้อมแจกชุดทันตกรรมป้องกัน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์
- ตรวจสุขภาพสายตา และตัดแว่นฟรี จำนวน 200 ชุด โดยแว่นท็อปเจริญ
- กิจกรรมฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทำน้ำมันอโรม่า โดยคณะเภสัชศาสตร์
- กิจกรรมตรวจเลือด ไขมัน ตับ ไต จำนวน 500 สิทธิ์, ตรวจมวลกล้ามเนื้อ ไขมันในร่างกาย และตรวจคัดกรองสมองเสื่อม โดยโรงพยาบาลศรีสวรรค์
- ตรวจวัดความแข็งแรงกระดูก จำนวน 200 สิทธิ์ โดยโรงพยาบาลพญาไท
๐ ดูแลสุขภาพกาย
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย กิจกรรมฝึกสมอง โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้ความรู้อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต พร้อมรับข้าวรีทอร์ท ฟรี! โดย คณะวิทยาศาสตร์
ตรวจคัดกรองเบาหวาน ไขมัน และโรคเกาต์ โดยคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ Nhealth, Sinocare, MP group
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิก สปสช) โดยคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ Nhealth
ตรวจสุขภาพร่างกาย โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
๐ ดูแลสุขภาพงาน
ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายให้กับแรงงาน โดยคณะนิติศาสตร์
แนะนำเรื่องสิทธิบัตรทอง การตรวจสอบสิทธิ และย้ายสิทธิ โดยสถาบันเอเชียศึกษาร่วมกับ สปสช.
ให้ความรู้เรื่องสิทธิรักษาพยาบาลของแรงงาน โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์
เตรียมพร้อมทำงานหนักในสภาพอากาศร้อน ป้องกันฮีทสโตรก โดยสถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
บริการถ่ายภาพติดบัตรให้แรงงาน โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมพับดอกบัว โดยสถาบันไทยศึกษา
แจกคอร์สเรียนฟรี! และ Workshop กินอาหารตามธาตุ โดย Chula XL
สอนการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
สอนการทำบัญชีออมเงิน และให้ความรู้เรื่อง พรบ.ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันแรงงานโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับ คปภ.
กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารง่ายๆ โดย คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันขงจื่อ
เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นรายได้เสริม โดย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
๐ ดูแลสุขภาพใจ
คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจาก ช่อง7HD และ GMMGrammy แบงค์ เส้นเล็ก TMG Record เต๋า ทัศนัย และ J JAZZSPER
การแสดงจากนิสิตจุฬาฯ
กิจกรรมเกม และแจกของรางวัลมากมาย
ให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด โดยคณะจิตวิทยา
กิจกรรมปาโป่งฮีลใจ โดย BaScii
กิจกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในการเปลี่ยนพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นมากกว่าศูนย์กลางของการชอปปิ้ง แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริง
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบริการภายในงานได้ที่ https://forms.gle/QgUYTDNMxy35PVku6 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 8.30-19.00 น.