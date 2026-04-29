กรมลดโลกร้อน รุกปั้นเครือข่าย ทสม. สู่การสร้าง 21 พื้นที่ต้นแบบรับมือภาวะโลกเดือด

นายโกเมศ พุทธสอน รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม “ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2569
การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนเครือข่าย ทสม. ดีเด่น จาก 21 พื้นที่ รวม 80 คน เข้าร่วม เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทอาสาสมัครจาก “ผู้ช่วย” สู่การเป็น “ผู้ขับเคลื่อนหลัก” (Key Drivers) และ “กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ที่มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ตนเอง โดยอาสาสมัครถือเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงความต้องการ ของชุมชนสู่ภาครัฐ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการวิกฤตภาวะโลกเดือดอย่างเป็นระบบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่
รองอธิบดีฯ ได้ย้ำถึงแนวทางการทำงานที่สำคัญ ดังนี้ (1) การปรับตัวเชิงรุก (Adaptation) : ขับเคลื่อนตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) ทั้ง 6 ด้าน โดยบูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการสมัยใหม่ (2) การสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) : น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อสร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ และยืดหยุ่นต่อวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงาน และภัยพิบัติ
ทั้งนี้ ภารกิจหลักที่สำคัญที่ต้องทำร่วมกัน คือ การระดมสมองสร้างแผนการปรับตัวของชุมชน (Community Adaptation Plan : CAP) ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิชาการ เพื่อยกระดับสู่ 21 พื้นที่ต้นแบบที่เป็น “ห้องเรียนมีชีวิต” ผ่านกิจกรรมหลัก อย่าง “เวทีชุมชน 72 ชั่วโมง แห่งการระดมสมอง” ซึ่งประกอบด้วย Workshop “Smart Adaptation” เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงและความเปราะบาง ของพื้นที่ และกิจกรรม “ต้นไม้แห่งคำมั่นสัญญา” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม